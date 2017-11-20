Луценко анонсировал подозрение "одному из руководителей власти"

Генеральная прокуратура готовится сообщить о подозрении одному из представителей руководства государства.

Об этом на брифинге 20 ноября заявил генпрокурор Юрий Луценко.

"На этой неделе, я думаю, что мы будем предъявлять подозрение одному из действующих руководителей государственной власти", - сказал Луценко в эфире "112 Украина".

Он добавил, что, согласно закону, ГПУ уже не вправе это делать, но все равно сделает.

"Мы не имеем на это права. Остановит ли это дело? Нет. Мы допросим его и передадим полный текст подозрения в НАБУ", - сказал Луценко.

Как известно, ГБР должно было начать функционировать с 20 ноября 2017 года и соответственно начать досудебное следствие дел, которые сейчас расследуются органами прокуратуры.

В то же время, до сих пор Государственное бюро расследований не начало своей деятельности, а с 20 ноября 2017 следователи органов прокуратуры теряют полномочия по осуществлению предварительного расследования преступлений, подследственных бюро.

Ситуацию должен был исправить законопроект 7278, который бы продлил полномочия ГПУ по этим делам до 1 января 2019 года. Однако проект до сих пор не был включен в повестку дня заседания Верховной Рады.

16 ноября директором Государственного бюро расследований конкурсная комиссия выбрала Романа Трубу.



Первым заместителем председателя ГБР была избрана прокурор Ольга Варченко, а заместителем директора – заместитель экс-прокурора Киева Александр Буряк.

Эксперт реанимационного пакета реформ Александр Леменов утверждал, что кандидатуру Трубы на директора ГБР согласовал секретарь СНБО Александр Турчинов непосредственно с Петром Порошенко. В СНБО это отрицают.

20 ноября начальник департамента специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк заявил, что работа органов прокуратуры парализована из-за отсутствия Госбюро расследований как органа, которому должны быть переданы функции следствия с 20 ноября 2017 года, и непродления Верховной Радой возможности прокуратуры открывать уголовные производства.

Подробнее о том, откуда появился Роман Труба, и как происходило избрание председателя ГБР, читайте в материале УП.

Подробнее о ГБР читайте в статье: За кулисами ГБР: кадры решают все