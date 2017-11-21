ЗМІ: Кремль став на сторону Корнета у конфлікті з Плотницьким у Луганську

У конфлікті між Ігорем Плотницьким та звільненим ним "міністром МВС ЛНР" Ігорем Корнетом Кремль обрав сторону останнього. Наразі Плотницькому не загрожує відставка, йому дали "останній шанс".

Про це повідомляє РБК з посиланням на джерело в оточенні Владислава Суркова.

"Політична криза в республіці - це "процес становлення моделі контрольного управління з боку Москви", - повідомило РБК джерело у Кремлі, близьке до Суркова.

За його словами, у цьому конфлікті Кремль встав на сторону Корнета, але Плотницького від влади поки не будуть відстороняти.

Цю інформацію підтвердило інше джерело РБК, близьке до адміністрації президента.

"Якщо Донецьк досить незалежний від Кремля, і по суті їхні відносини можна описати як ненав'язливий протекторат, то у випадку з Луганськом Москва вирішила скоригувати певні процеси в республіці і збільшити свій вплив", - пояснило близьке до помічника президента джерело.

За його словами, Заходу це може здатися підтвердженням версії про "маріонеток", "але насправді в Москві ретельно зважили всі ризики і прийняли рішення вплинути на політичну обстановку на Луганщині".

Джерело додало, що ситуація у Луганську не означає, що в Кремлі видали "безмежний кредит довіри Плотницькому", але в адміністрації президента розуміють, що "частина луганського хаосу - результат не зовсім мудрої тактики глави ЛНР".

"Але йти на радикальні кроки і змінювати керівництво поки не мають наміру. Йому дали останній шанс вибудувати систему заново - але вже без внутрішніх розборок, скандальних замахів і вбивств", - стверджує співрозмовник РБК.

Як відомо, напередодні ватажок незаконного збройного формування "ЛНР" Ігор Плотницкий відсторонив Ігоря Корнета від "посади міністра внутрішніх справ ЛНР" у зв'язку з порушенням кримінальної справи.

Той, однак спростовує свою відставку, та забарикадувався в будівлі т. з. "МВС ЛНР".

Корнет також заявив про затримання на окупованій частині Луганської областіукраїнських диверсантів.

Плотницький заявив, що ситуація в Луганську "знаходиться під його контролем і найближчим часом буде повністю вирішена".

Спостерігачі ОБСЄ моніторять ситуацію в Луганську та підтверджують наявність озброєних людей, які заблокували частину міста.

У тимчасово окупованому Луганську вже кілька годин не працюють телебаченняі радіо.