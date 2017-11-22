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Клименко став фігурантом справи про державну зраду

Середа, 22 листопада 2017, 08:08
Клименко став фігурантом справи про державну зраду

Співробітники Служби безпеки України задокументували нові докази причетності екс-міністра доходів і зборів Олександра Клименка до державної зради.

"Правоохоронці отримали додаткові матеріали, що колишній посадовець під час перебування на посаді своїми діями свідомо завдавав шкоди економічній та інформаційній безпеці України, суверенітету, територіальній цілісності й недоторканості нашої держави", – повідомляє СБУ.

На підставі зібраних співробітниками СБУ матеріалів Головна військова прокуратура Генеральної прокуратури 17 листопада 2017 року розпочала ще одне кримінальне провадження за ст. 111 Кримінального кодексу України.

Це стаття про державну зраду, її санкції передбачають відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 15 років з конфіскацією майна.

Тривають слідчі дії.

Раніше головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявляв, що за часи Майдану  Клименко вивів понад 788 млн дол., а за даними поліції, екс-голова Міндоходів та зборів завдала державі збитків на 95,921 млрд грн. 

У рамках розслідування щодо злочинної групи екс-президента Віктора Януковича було затримано 24 екс-керівників колишнього Міністерства доходів та зборів.

У державній зраді раніше звинуватили Віктора Януковича та його соратника, екс-лідера парламентської фракції "Партії регіонів" Олександра Єфремова.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Клименкосправа про держзрадуСБУпрокуратура
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