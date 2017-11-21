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Плотницький втік у Росію – МВС

Вівторок, 21 листопада 2017, 21:58
Плотницький втік у Росію – МВС

Ватажок бойовиків ОРЛО Ігор Плотницький втік у Росію.

Про це повідомив директор департаменту комунікації міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко у Facebook.

"За даними моїх джерел ватажок луганських терористів Ігор "Плотва" Плотницький втік у Росію. Павуки у банці продовжують жерти одне одного", - написав він.

Він нагадав, що попередник Плотницького Валерій Болотов втік у Москву, де 27 січня 2017 року помер нібито від серцевого нападу. Однак його дружина розповіла, що він помер незабаром після того, як випив чашку кави в одному з барів Москви під час "ділової" зустрічі.

Як відомо, напередодні ватажок незаконного збройного формування "ЛНР" Ігор Плотницкий відсторонив Ігоря Корнета від "посади міністра внутрішніх справ ЛНР" у зв'язку з порушенням кримінальної справи.

Той, однак спростовує свою відставку, та забарикадувався в будівлі т. з. "МВС ЛНР".

Корнет також заявив про затримання на окупованій частині Луганської області українських диверсантів.

Плотницький заявив, що ситуація в Луганську "знаходиться під його контролем і найближчим часом буде повністю вирішена".

Спостерігачі ОБСЄ моніторять ситуацію в Луганську та підтверджують наявність озброєних людей, які заблокували частину міста.

У тимчасово окупованому Луганську вже кілька годин не працюють телебаченняі радіо.

У конфлікті між Ігорем Плотницьким та звільненим ним "міністром МВС ЛНР" Ігорем Корнетом Кремль обрав сторону останнього. Наразі Плотницькому не загрожує відставка, йому дали "останній шанс", повідомляє РБК.

"Українська правда" у Threads

Теми: ОРДЛОРосіяМВС
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