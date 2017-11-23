На лінії розмежування на Донбасі посилюють заходи безпеки

Українська влада не виключає ескалації конфлікту на окупованій частині Донбасу й тому посилює заходи безпеки на лінії розмежування.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України вранці 23 листопада.

"У зв’язку з загостренням внутрішньої ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей, як наслідок не виключається можливість ескалації конфлікту чи будь-яких провокативних дій з боку російських найманців. Саме тому в межах компетенції Державна прикордонна служба України посилила заходи безпеки на лінії розмежування", – йдеться у повідомленні.

"Аби упередити та не допустити провокацій, посилені заходи в усіх контрольних пунктах в`їзду-виїзду, через які лише за останню добу прослідувало майже 40 тисяч громадян. Зокрема, збільшено кількість прикордонних нарядів, активно використовуються технічні засоби контролю, до перевірок залучаються службові собаки", – уточнюють прикордонники

Особливу увагу прикордонні наряди приділяють контрольним та режимним заходам.

"Крім того, в готовності перебувають всі прикордонні підрозділи в районі проведення АТО, ведеться спостереження та моніторинг ситуації об’єктів, які перебувають у сфері діяльності відомства", – зазначає ДПСУ.

Також уточнено взаємодію зі штабом АТО, підрозділами Збройних сил України та усіма силовими структурами.

Як відомо, 21 листопада центр окупованого Луганська оточили. Пізніше стало зрозуміло, що розбірки бойовиків пов'язані з відстороненням Ігоря Корнета з посади так званого "міністра внутрішніх справ ЛНР". Він та деякі з його підлеглих були не згодні з позицією ватажка "ЛНР" Ігоря Плотницького.

ЗМІ пишуть, що багато людей виїхали з Луганська.

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