Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На лінії розмежування на Донбасі посилюють заходи безпеки

Четвер, 23 листопада 2017, 08:33
На лінії розмежування на Донбасі посилюють заходи безпеки

Українська влада не виключає ескалації конфлікту на окупованій частині Донбасу й тому посилює заходи безпеки на лінії розмежування.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України вранці 23 листопада.

"У зв’язку з загостренням внутрішньої ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей, як наслідок не виключається можливість ескалації конфлікту чи будь-яких провокативних дій з боку російських найманців. Саме тому в межах компетенції Державна прикордонна служба України посилила заходи безпеки на лінії розмежування", – йдеться у повідомленні.

"Аби упередити та не допустити провокацій, посилені заходи в усіх контрольних пунктах в`їзду-виїзду, через які лише за останню добу прослідувало майже 40 тисяч громадян. Зокрема, збільшено кількість прикордонних нарядів, активно використовуються технічні засоби контролю, до перевірок залучаються службові собаки", – уточнюють прикордонники

Особливу увагу прикордонні наряди приділяють контрольним та режимним заходам.

"Крім того, в готовності перебувають всі прикордонні підрозділи в районі проведення АТО, ведеться спостереження та моніторинг ситуації об’єктів, які перебувають у сфері діяльності відомства", – зазначає ДПСУ.

Також уточнено взаємодію зі штабом АТО, підрозділами Збройних сил України та усіма силовими структурами.

Як відомо, 21 листопада центр окупованого Луганська оточили. Пізніше стало зрозуміло, що розбірки бойовиків пов'язані з відстороненням Ігоря Корнета з посади так званого "міністра внутрішніх справ ЛНР". Він та деякі з його підлеглих були не згодні з позицією ватажка "ЛНР" Ігоря Плотницького.

ЗМІ пишуть, що багато людей виїхали з Луганська.

Читайте також Павуки в банці. Що відомо про розбірки сепаратистів у Луганську

Теми: ДонбасАТОПрикордонна службаЛуганськЛНР
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Донбас
Краматорськ – місто побачень, смерті та молочних коктейлів. Чим живе романтична столиця України під обстрілами С300. Аудіоверсія
16 годин на штурмі під Бахмутом. Репортаж УП з наступу десантників
Сирський: На Бахмутському напрямку повернули раніше окуповані території
Останні новини
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
21:55
Шмигаль: Угода з Британією двостороння, Україна теж захищатиме друга в разі атаки
21:28
Євросоюз відреагував на вибори на Тайвані
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
20:28
У Facebook виявили понад 100 фейкових роликів від імені Сунака
Усі новини...
Реклама: