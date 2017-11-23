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На линии разграничения на Донбассе усиливают меры безопасности

Четверг, 23 ноября 2017, 08:33
На линии разграничения на Донбассе усиливают меры безопасности

Украинские власти не исключают эскалации конфликта на оккупированной части Донбасса и поэтому усиливает меры безопасности на линии разграничения.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины утром 23 ноября.

"В связи с обострением внутренней ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, как следствие не исключается возможность эскалации конфликта или любых провокационных действий со стороны российских наемников. Именно поэтому в пределах компетенции Государственная пограничная служба Украины усилила меры безопасности на линии разграничения", – говорится в сообщении.

"Чтобы предотвратить и не допустить провокаций, усилены меры во всех контрольных пунктах въезда-выезда, через которые только за последние сутки последовало почти 40 000 граждан. В частности, увеличено количество пограничных нарядов, активно используются технические средства контроля, к проверкам привлекаются служебные собаки", – уточняют пограничники.

Особое внимание пограничные наряды уделяют контрольным и режимным мероприятиям.

"Кроме того, в готовности находятся все пограничные подразделения в районе проведения АТО, ведется наблюдение и мониторинг ситуации объектов, находящихся в сфере деятельности ведомства", – отмечает ГНСУ.

Также уточнено взаимодействие со штабом АТО, подразделениями Вооруженных сил Украины и всеми силовыми структурами.

Как известно, 21 ноября центр оккупированного Луганска оцепили. Позже стало понятно, что разборки боевиков связаны с отстранением Игоря Корнета от должности так называемого "министра внутренних дел ЛНР". Он и некоторые из его подчиненных были не согласны с позицией главаря "ЛНР" Игоря Плотницкого.

СМИ пишут, что многие люди выехали из Луганска.

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Темы: ДонбассАТОПограничная службаЛуганскЛНР
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