ЗМІ: Манафорт і Артеменко, ймовірно, причетні до відмови України від асоціації з ЄС у 2013 році
Американські експерти підозрюють, що колишній політтехнолог Партії регіонів Пол Манафорт, який працював також і в інтересах РФ, причетний до відмови уряду Миколи Азарова від підписання угоди про асоціацію Україна-ЄС у 2013 році.
Про це пише вашингтонське бюро McClatchy.
Кілька поїздок Манафорта, зафіксованих в документах, можуть привернути увагу слідчих, пише бюро, яке отримало папери від джерела в уряді України.
Наприклад, в квітні 2014 року Манафарт літав до Відня, де за місяць до цього був заарештований український олігарх Дмитро Фірташ за звинуваченням в тому, що він допоміг організувати корупційну схему на 18,5 млн доларів за участю уряду Індії, американської фірми і компанії Фірташа на Віргінських островах.
Колишній урядовець США, який відмовився бути ідентифікованим через чутливість цього питання, сказав, що Манафорт зустрівся з Фірташем у Відні, де той очікує екстрадиції до Сполучених Штатів.
Ще одна поїздка Манафорта, яка могла б зацікавити слідчих, відбулася в липні 2013 року, коли Манафорт і колишній консультант Януковича Костянтин Килимник вилетіли до Франкфурта на приватному літаку, що належить, як зазначає видання, промосковському депутату Андрію Артеменку.
Американські експерти з Росії в приватному порядку заявили, що вони підозрюють, що поїздка була прелюдією до розширення російського впливу, щоб відмовити Януковича від підписання угоди про асоціацію з Європейським союзом.
Це рішення, на думку експертів, відкрило двері для військового вторгнення Росії в 2014 році в східну Україну.
Як відомо, цього року Артеменка позбавили мандату депутата Верховної Ради від "Радикальної партії Олега Ляшка".
Це сталося після того як він передав колишньому раднику президента США з національної безпеки і оборони Дональда Трампа Майклу Флинну, який також підозрюється у зв'язках з РФ, проект врегулювання конфлікту між Україною і Росією. Одним з пунктів плану є організація всеукраїнського референдуму про передачу Криму в оренду Росії строком на 50-100 років.
29 квітня 2017 року президент Порошенко підписав указ про припинення громадянства Артеменка.
Нагадаємо, колишньому керівнику президентської кампанії Дональда Трампа Полу Манафорту і його колишньому бізнес-партнеру Ріку Гейтсу пред'явлені звинувачення по 12 пунктам.
Манафорт є однією з ключових фігур в розслідуванні втручання РФ у президентські вибори в США в минулому році.
У серпні 2016 року Трамп прийняв відставку Манафорта. Це сталося, зокрема, після того, як українські правоохоронці підтвердили наявність його прізвища у документах, які, як припускається, описують багатомільйонні нелегальні виплати, які у 2007-2012 роках здійснювала Партія регіонів.
Колишньому керівнику передвиборчого штабу Дональда Трампа Полу Манафорту загрожує до 80 років позбавлення волі, якщо його вину доведуть.