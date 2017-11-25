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СМИ: Манафорт и Артеменко, вероятно, причастны к отказу Украины от ассоциаци с ЕС в 2013 году

Суббота, 25 ноября 2017, 05:09
СМИ: Манафорт и Артеменко, вероятно, причастны к отказу Украины от ассоциаци с ЕС в 2013 году

Американские эксперты подозревают, что бывший политтехнолог Партии регионов Пол Манафорт, работавший также и в интересах РФ, причастен к отказу правительства Николая Азарова от подписания соглашения об ассоциации Украина-ЕС в 2013 году.

Об этом пишет вашингтонское бюро McClatchy.

Несколько поездок Манафорта, зафиксированные в документах, могут привлечь внимание следователей, пишет бюро, получившее эти бумаги от источника в правительстве Украины.

Например, в апреле 2014 года Манафарт летал в Вену, где за месяц до этого был арестован украинский олигарх Дмитрий Фирташ по обвинению в том, что он помог организовать коррупционную схему на 18,5 млн долларов с участием правительства Индии, американской фирмы и компании Фирташа на Виргинских островах.

Бывший правительственный чиновник США, который отказался быть идентифицированным из-за чувствительности этого вопроса, сказал, что Манафорт встретился с Фирташем в Вене, где он ожидает экстрадиции в Соединенные Штаты.

Еще одна поездка Манафорта, которая могла бы заинтересовать следователей, состоялась в июле 2013 года, когда Манафорт и бывший консультант Януковича Константин Килимник вылетели во Франкфурт на частном самолете, принадлежащем, как отмечает издание, промосковскому депутату Андрею Артеменко.

Американские эксперты по России в частном порядке заявили, что они подозревают, что поездка была прелюдией к расширению российского влияния, чтобы отговорить Януковича от подписания соглашения об ассоциации с Европейским союзом.

Это решение, по мнению экспертов, открыло дверь для вторжения России в 2014 году в восточную Украину.

Как известно, в этом году Артеменко был лишен мандата депутата Верховной Рады от Радикальной партии Олега Ляшка.

Это произошло после того как он передал бывшему советнику президента США по национальной безопасности и обороне Дональда Трампа Майклу Флинну, который также подозревается в связях с РФ, проект урегулирования конфликта между Украиной и Россией. Одним из пунктов плана является организация всеукраинского референдума о передаче Крыма в аренду России сроком на 50-100 лет.

29 апреля 2017 года президент Порошенко подписал указ об остановке гражданства Артеменка.

Напомним, бывшему руководителю президентской кампании Дональда Трампа Полу Манафорту и его бывшему бизнес-партнеру Рику Гейтсу предъявлены обвинения по 12 пунктам.

Манафорт является одной из ключевых фигур в расследовании вмешательства РФ в президентские выборы в США в прошлом году.

В августе 2016 Трамп принял отставку Манафорта. Это произошло, в частности, после того, как украинские правоохранители подтвердили наличие его фамилии в документах, которые, как предполагается, описывают многомиллионные нелегальные выплаты, которые в 2007-2012 годах осуществляла Партия регионов.

Бывшему руководителю предвыборного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту грозит до 80 лет лишения свободы, если его вину докажут.

Темы: Пол МанафортРосcияассоциацияФирташ
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