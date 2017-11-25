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У Запоріжжі розбили погруддя Сталіну

Субота, 25 листопада 2017, 19:08
У Запоріжжі розбили погруддя Сталіну

У Запоріжжі у суботу викрали та розбили погруддя Йосипу Сталіну, встановлене біля будівлі місцевого обкому Комуністичної партії України в 2010 році.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Залишки бюсту принесли до меморіалу жертвам Голодомору 1932-1933 років, де о 16-й годині проходив мітинг-реквієм та покладання квітів до Дня вшанування пам’яті жертв голодоморів в Україні.

Бюст зберігався у приміщенні колишнього обкому КПУ, що є приватною власністю, після заборони політсили.У прес-службі Нацполіції регіону повідомили, що наразі жодних звернень щодо пошкодження погруддя Сталіну як приватного майна до них не надходило.

Також видання зазначає, що фото з рештками погруддя у соцмережах виклала низка активістів "Національного корпусу". Проте в організації заперечують свою причетність до розбиття бюсту.

"Ніхто з наших представників не заявляє про свою причетність до руйнування пам’ятника Сталіну, але наша позиція організації в тому, що Сталін – тиран, який вбивав мільйони українців і тому пам’ятника такій персоні не повинно в місті бути, в умовах війни особливо, це виглядає дивно", - розповіла речниця "Національного корпусу" в Запоріжжі Валентина Обухова.

У грудні 2011 року Жовтневий суд Запоріжжя засудив групу тризубівців умовно до 2-3 років обмеження волі з випробувальними термінами в 1-2 роки. Їх визнали винними в пошкодженні майна Запорізького обкому КПУ - погруддя Сталіна, встановленого біля будівлі, - якому 28 грудня 2010 року відпиляли голову.

Через кілька днів, уже новорічної ночі, цю скульптуру цілком знищили вибухом. Та вже 7 листопада 2011 року комуністи знову встановили бюст радянського вождя, назвавши його "архітектурним елементом інтер’єру".

"Українська правда" в Threads

Теми: ЗапоріжжяСталінКПУ
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