В Запорожье разбили бюст Сталину

В Запорожье в субботу похитили и разбили бюст Иосифу Сталину, установленный у здания местного обкома Коммунистической партии Украины в 2010 году.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Остатки бюста принесли к мемориалу жертвам Голодомора 1932-1933 годов, где в 16 часов проходил митинг-реквием и возложение цветов ко Дню памяти жертв голодоморов в Украине.

Бюст хранился в помещении бывшего обкома КПУ, что есть приватной собственностью, после запрета политсилы. В пресс-службе Нацполиции региона сообщили, что пока никаких обращений о повреждении бюста Сталину как частного имущества к ним не поступало.

Также издание отмечает, что фото с остатками бюста в соцсетях выложила ряд активистов "Национального корпуса". Однако в организации отрицают свою причастность к уничтожению скульптуры.

"Никто из наших представителей не заявляет о своей причастности к разрушению памятника Сталину, но наша позиция организации в том, что Сталин - тиран, который убивал миллионы украинцев и потому памятника такой персоне не должно в городе быть, в условиях войны особенно, это выглядит странно ", - рассказала пресс-секретарь "Национального корпуса" в Запорожье Валентина Обухова.

В декабре 2011 года Октябрьский суд Запорожья приговорил группу тризубовцев условно до 2-3 лет ограничения свободы с испытательными сроками в 1-2 года. Их признали виновными в повреждении имущества Запорожского обкома КПУ - бюста Сталина, установленного у здания, - которому 28 декабря 2010 года отпилили голову.

Через несколько дней, уже в новогоднюю ночь, эту скульптуру полностью уничтожили взрывом. И уже 7 ноября 2011 года коммунисты снова установили бюст советского вождя, назвав его "архитектурным элементом интерьера".