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Тандит: Украинская сторона готова к обмену пленными "306 на 74"

Воскресенье, 26 ноября 2017, 14:25
Тандит: Украинская сторона готова к обмену пленными 306 на 74

Украинская сторона готова к обмену 306 боевиков ОРДЛО на 74 украинских пленных и готова к обсуждению списков. 

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил советник главы СБУ Юрий Тандит.

"В список из 306 лиц мы никого не вносили со стороны, все эти лица совершали преступления против целостности Украины и были поданы в списках ОРДЛО на освобождение", - отметил он и добавил, что для обмена речь идет о 74 украинских заложниках. 

По словам Тандита, на сегодняшний день за более чем 3.5 года освобождены или найдены 3140 человек, а на данный момент известно о местонахождении 94 украинских пленных на Донбассе.

"В списках из 386 человек, которые подавались со стороны ОРДЛО, есть лица, не имеющие отношения к АТО и лица, совершившие особо тяжкие преступления. Сейчас мы их не рассматриваем", - отметил он. 

Также он добавил, что украинская сторона готова "сделать все возможное, чтобы стала известна судьба 158-162 человек, кто считается заложниками".

Он отметил, что украинская сторона "готова к любым компромиссам в переговорах с представителями ОРДЛО, чтобы забрать всех своих заложников".

"Каждый из этих лиц в списке находится в определенном статусе. ... Там же все наши заложники находятся без какого-либо статуса, т.е. принимаются решения в Москве, дается команда, и уже могут на следующий день всех наших ребят освободить. Мы готовы в любой момент их забрать", - добавил Тандит.

По его словам, 29 ноября украинская группа в Минске будет участвовать в переговорах и обсуждать детали этого процесса.

"Служба безопасности Украины и Центр освобождения заложников обеспечат скорейшую передачу туда этих людей. Мы готовы к любым компромиссам", - заявил он и напомнил, что в конце прошлого года Украина передала в ОРДЛО 15 человек, которые были помилованы указом президента. 

Как известно, ранее лидер движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук заявил об окончательном согласовании списков на обмен пленными по формуле 3,6 на 74, и что раскол среди главарей так называемой "ЛНР" не помешают обмену. 

Ранее Тандит заявлял, что украинская сторона готовится к обмену 307 человек на 74 пленных украинцев. 

Также он заявлял, что считаются заложниками 158 украинцев, известно о местонахождении 87 человек.

15 ноября 2017 года президент РФ Владимир Путин встретился с кумом Виктором Медведчуком и обсудил вопросы обмена заложников на Донбассе. Во время встречи Путин "поддержал предложение Медведчука об обмене пленными" между Украиной и ОРДЛО и пообещал "лично обсудить этот вопрос с руководителями непризнанных республик".

После этого Путин сообщил главарям ОРДЛО Александру Захарченко и Игорю Плотницкому, что он поддержал предложение Виктора Медведчука об обмене заложников между Украиной и боевиками.

Процесс обмена заложниками был заблокирован после заявления президента РФ Владимира Путина о принципе "всех на всех".

Читайте также: Игра Путина и Медведчука. Будет ли разблокирован обмен пленными

Украинская правда 

Темы: пленныеАТОДонбассРосcия
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