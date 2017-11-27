Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Задержанного активиста ГО "Рух визволення" отправили в СИЗО

Понедельник, 27 ноября 2017, 18:08

Суд отправил в СИЗО на два месяца активиста общественной организации "Рух визволення" Леонида Литвиненко, задержанного накануне по подозрению в нападении на охранника сельскохозяйственного предприятия.

Об этом сообщает ГО "Рух Визволення" на странице Facebook.

Соответствующую меру пресечения избрал Жовтневый суд Мариуполя.

"Судья… Скрипниченко Татьяна, предварительно закрыв судебное заседание от общественности, отправила в СИЗО на два месяца нашего активиста, добровольца батальона ОУН Леонида Литвиненко", - говорится в сообщении организации.

В то же время, заседание по избранию меры пресечения для второго подозреваемого в нападении на Кировоградщине, Анатолия Виногродского, еще идет.

Как сообщалось ранее, 26 ноября Леонида Литвиненко задержали в Новоград-Волынском.

"Рух визволення" на своей странице в Facebook заявлял также, что Литвиненко участвует в блокаде рядом с Новоград-Волынским  "контрабанды российского топлива в Украину, организованной фирмами Виктора Медведчука".

Кроме того позже "Рух визволення" заявил, что неизвестные похитили их активиста, второго командира батальона "Донбасс" Анатолия Виногродского.

В полиции заявили, что Виногродский задержан в Киеве по делу о нападении на охранника в Кировоградской области.

Как известно, ранее бойца батальона "Донбасс" Александра Новикова арестовали на 60 суток по делу о похищении другого бойца батальона Александра Калашника в 2014 году. Суд над Новиковым состоялся после того, как 24 ноября "Рух визволення" заявил о его похищении.

ОО "Рух визволення" называет себя одним из организаторов акции протеста под Верховной Радой.

Акция под ВР началась с "Всеукраинского сбора" за большую политическую реформу 17 октября. Ее участники требовали принять законы об отмене депутатской неприкосновенности, создание Антикоррупционного суда и изменения избирательного законодательства.

София Лукашова для УП
Темы: акциисуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана

обновленоПо всей Украине второй раз за утро раздавалась тревога

фотоРумыны заблокировали еще один пункт пропуска для украинских грузовиков

Умеров неожиданно отменил визит во Францию: ссылаются на "соображения безопасности"

Все новости...
акции
Во Франции третью ночь продолжались беспорядки после того, как полиция застрелила подростка
В России в день рождения Навального людей задерживали за плакаты о кенгуру и шарики
На антиправительственный митинг в Варшаве собрались до 500 тысяч человек
Последние новости
13:32
Лавров обвинил Запад в "ядерных угрозах"
13:30
Топ-менеджер "Энергоатома" уехал за границу в отпуск и не вернулся - нардеп
13:16
Разведка Британии рассказала, как экономика России пострадала из-за нападения на Украину
13:10
Hyundai Motor и Kia вышли на второе место в США по продажам электромобилей
13:04
Что украинские школьники должны знать о финансах – в МОН обнародовали документ
13:03
Годовщина авиакатастрофы в Броварах: стороны изучают 163 тома дела
12:44
Франция за год сможет изготовить для Украины 78 гаубиц Caesar
12:42
Грузия возглавила топ стран, где россияне массово открывают бизнес
12:40
Франция обещает Украине десятки авиабомб и больше снарядов
12:39
В Херсоне раздавались взрывы: оккупанты бьют с левого берега − глава ГВА
Все новости...
Реклама: