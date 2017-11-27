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Тука: Агенти Кремля присутні по всій Україні

Понеділок, 27 листопада 2017, 23:07
Тука: Агенти Кремля присутні по всій Україні

Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука заявив, що агенти РФ присутні по всій території України.

Про це він заявив у ефірі програми "Свобода слова", передає Укрінформ.

"Ці люди - хочете, називайте їх агентами впливу, хочете, називайте їх шпигунами, розвідниками, "п’ятою колоною", будь-як. Ці агенти ворожої держави присутні на всій території нашої держави. Їх концентрація на Донеччині чи Луганщині не є меншою, ніж у Верховній Раді чи на Закарпатті", - підкреслив Тука.

"Вони є всюди, вони є в ЗМІ, вони є у владних структурах, в правоохоронних органах, в людях, які себе позиціонують як громадські діячі, в неурядових громадських організаціях", - наголосив заступник міністра.

Теми: ТукаДонбасРосія
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