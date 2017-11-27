Тука: Агенты Кремля присутствуют по всей Украине

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что агенты РФ присутствуют по всей территории Украины.

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова", передает Укринформ.

"Эти люди - хотите, называйте их агентами влияния, хотите, называйте их шпионами, разведчиками,"пятой колонной", как угодно. Эти агенты вражеского государства присутствуют на всей территории нашего государства. Их концентрация в Донецкой или Луганщине не меньше, чем в Верховной Раде или на Закарпатье", - подчеркнул Тука.

"Они везде, они есть в СМИ, они во властных структурах, в правоохранительных органах, в людях, которые себя позиционируют как общественные деятели, в неправительственных организациях", - подчеркнул заместитель министра.