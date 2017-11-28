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Суд у справі Ситника перенесли

Вівторок, 28 листопада 2017, 10:04

Солом'янський райсуд Києва переніс на 6 грудня розгляд справи директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника.

Судове засідання відкладено на 10 ранку 6 грудня, повідомила суддя Оксана Криворот, передають "Українські новини".

Сам Ситник попросив відкласти засідання, бо 28 листопада він приймає делегацію посольства США в Україні.

Як відомо, Національне агентство з запобігання корупції склало адміністративний протокол на Ситника за ст. 188-46 (невиконання законних вимог НАЗК) Кодексу про адміністративні правопорушення. НАЗК звинувачує директора НАБУ у відмові надати агентству документи в справі про можливий конфлікт інтересів.

Зокрема, перевіряється інформація про те, що Ситник доручив керівнику юридичного управління НАБУ Ігорю Ярчаку представляти його інтереси в суді.

Раніше НАЗК внесло припис стосовно детектива НАБУ Ігоря Семака: його звинувачують у порушенні етичної поведінки та конфлікті інтересів з нардепом.

Теми: СитникНАБУНАЗКсуд
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