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Суд по делу Сытника перенесли

Вторник, 28 ноября 2017, 10:04

Соломенский райсуд Киева перенес на 6 декабря рассмотрение дела директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника.

Судебное заседание отложено на 10 утра 6 декабря, сообщила судья Оксана Криворот, передают "Украинские новости".

Сам Сытник попросил отложить заседание, так как 28 ноября он принимает делегацию посольства США в Украине.

Как известно, Национальное агентство по предупреждению коррупции составило административный протокол на Сытника по ст. 188-46 (невыполнение законных требований НАПК) Кодекса об административных правонарушениях. НАПК обвиняет директора НАБУ в отказе предоставить агентству документы по делу о возможном конфликте интересов.

В частности, проверяется информация о том, что Сытник поручил руководителю юридического управления НАБУ Игорю Ярчаку представлять его интересы в суде.

Ранее НАПК внесло предписание в отношении детектива НАБУ Игоря Семака: его обвиняют в нарушении этического поведения и конфликте интересов с нардепом.

Темы: СытникНАБУНАПКсуд
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