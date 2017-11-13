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Ситник ознайомився з протоколом свого порушення

Понеділок, 13 листопада 2017, 14:29

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник ознайомився з протоколом про адміністративне правопорушення.

Про це йдеться у повідомленні НАЗК у Facebook.

Вказується, що Ситник ознайомився з протоколом на запрошення Національного агентства з питань запобігання корупції.

У заяві зазначається, що Ситник порушив статтю закону "Про запобігання корупції", зокрема не виконав законні вимоги НАЗК та "надав з порушенням встановленого законом строку запитувані у листі Національного агентства від 18.09.2017 № 41-10/33202/17 копії документів та інформацію".

"А також надав їх не у повному обсязі, чим вчинив адміністративне правопорушення, що посягає на встановлений порядок управління", - йдеться у заяві.

Пізніше НАЗК заявило, що уже направило до суду протокол про адміністративне правопорушення щодо Ситника.

У заяві відомства вказується, що директор НАБУ вчасно не відповів на запити щодо "надання Ситником довіреності на представлення його інтересів працівникам юридичного департаменту Національного антикорупційного бюро України".

Як відомо, у понеділок Ситник заявив, що події останнього часу навколо бюро - тиск влади на антикорупціонерів. Він також заперечив конфлікт інтересів із директором НАЗК Наталею Корчак.

Він зазначив, що отримав запит від НАЗК саме тоді, коли розслідував використання директором Нацагентства Наталією Корчак та її чоловіком автомобіля та паркомісця, які були не задекларовані.

Раніше повідомлялося, що Нацагентство із запобігання корупції запросило директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника для надання пояснень невиконання ним вимог НАЗК. В агенції вважають, що голова НАБУ порушив ч.4 ст.12 закону про запобігання корупції, а саме відмовив НАЗК у наданні інформації та документів.

У свою чергу НАБУ надало інформацію і документи, які запитувало НАЗК. Водночас запідозрило голову НАЗК Наталю Корчак у конфлікті інтересів.

Українська правда
Теми: СитникНАБУкорупція
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