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У "ЛНР" заявили про готовність бойовиків видати 74 полонених

Середа, 29 листопада 2017, 11:40

Представники т.зв. "ЛНР" і "ДНР" готові передати українській стороні 74 утримуваних людини.

Про це заявила Ольга Кобцева, яка керує на окупованій частині Луганської області робочою групою з обміну військовополонених.

"Напередодні прийдешнього засідання гуманітарної підгрупи "республіки" вчергове готові заявити про відданість Мінським угодам у частині виконання обміну полоненими", – цитує її сепаратистський "Луганський інформаційний центр".

"Зі свого боку, ми в черговий раз підтверджуємо готовність передати українкою стороні 74 особи: з боку Луганська 16 осіб, з боку "Донецької республіки" 58", – заявила Кобцева.

Як відомо, 15 листопада президент Росії Володимир Путін обговорив телефоном із ватажками "ЛНР" і "ДНР" ініціативу спецпредставника України з гуманітарних питань і свого кума Віктора Медведчука провести найближчим часом пропорційний обмін полоненими за формулою "306 на 74".

Згодом Медведчук заявляв, що зміна влади в ОРЛО не завадить обміну полоненими.

Він сподівається, що Новий рік полонені зустрічатимуть вдома.

Обмін "усіх на усіх" уже 14 місяців, як заблоковано, тому зараз ідеться про частковий "пропорційний" обмін.

"Українська правда" у Threads

Теми: полоненізаручникиДонбасЛНРДНР
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