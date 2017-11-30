Сурков заявив, що ідеї Кремля щодо Донбасу й обговорювати не треба

Помічник президента РФ Владислав Сурков вважає найбільш реалістичним російський варіант резолюції про розміщення миротворчої місії ООН на Донбасі.



Про це він заявив в інтерв'ю ТАСС.



На питання, що він буде обговорювати на наступній зустрічі зі спеціальним представником Держдепартаменту США по Україні Куртом Волкером, Сурков відповів: "Ми з Куртом чудово один одного розуміємо".



"Позиція Росії щодо остаточного замирення Донбасу гранично ясно виражена в нашому проекті резолюції Радбезу ООН. Що тут обговорювати? Приймати треба", – додав помічник Володимира Путіна.



На зауваження, що не всі згодні з російським проектом резолюції, Сурков заявив: "Росія виступила з реалістичною й мирною ініціативою, яка надається до реалізації. Той, хто цю ініціативу не підтримує, не хоче миру".



"Якщо комусь не потрібен мир на Україні, нехай так прямо і говорять. І не пропонують для відводу очей різні химерні контрпроекти", – додав він.



Сурков назвав Росію "найефективнішим миротворцем" і заявив, що РФ "зупинила повномасштабну громадянську війну на Україні", – тоді як, насправді, Кремль підтримує і спонсорує військові дії на сході України.



За його словами, "мирний план Путіна" від 2014 року, "не дивлячись на всі труднощі і затримки, послідовно виконується", також президент РФ підтримав пропозицію свого кума Віктора Медведчука щодо обміну полоненими між Києвом і ОРДЛО.



"Російські ідеї працюють, тому відкидати їх нерозумно", – заявив Сурков.



Як відомо, Росія перехопила ініціативу України щодо миротворців на Донбасі – і запропонувала свій варіант, який передбачає наявність місії лише на лінії розведення сторін для охорони місії ОБСЄ. Україна ж наполягає на миротворцях на усій захопленій території, в тому числі – на кордоні з Росією.

Також Київ проти того, щоб росіяни входили у миротворчу місію ООН, якщо її спрямують на схід України.

13 листопада Волкер передав Суркову доповнення до запропонованого Росією варіанту резолюції щодо розміщення миротворчої місії ООН на Донбасі. Але російська делегація назвала прийнятними лише 3 з 25 пунктів.

Раніше Волкер припускав, що Резолюцію ООН щодо миротворців на Донбасі можуть ухвалити до кінця 2017 року.