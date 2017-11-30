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Сурков заявил, что идеи Кремля по Донбассу и обсуждать нечего

Четверг, 30 ноября 2017, 14:00

Помощник президента РФ Владислав Сурков считает самым реалистичным российский вариант резолюции по размещению миротворческой миссии ООН на Донбассе.

Об этом он заявил в интервью ТАСС.

На вопрос, что он будет обсуждать на следующей встрече со специальным представителем Госдепартамента США по Украине Куртом Волкером, Сурков ответил: "Мы с Куртом отлично друг друга понимаем".

"Позиция России по окончательному замирению Донбасса предельно ясно выражена в нашем проекте резолюции Совбеза ООН. Что тут обсуждать? Принимать надо", – добавил помощник Владимира Путина.

На замечание, что не все согласны с российским проектом резолюции, Сурков заявил: "Россия выступила с реалистической и реализуемой мирной инициативой. Тот, кто эту инициативу не поддерживает, не хочет мира".

"Если кому-то не нужен мир на Украине, пусть так прямо и говорят. И не предлагают для отвода глаз разные химерические контрпроекты", – добавил он.

Сурков назвал Россию "самым эффективным миротворцем" и заявил, что РФ "остановила полномасштабную гражданскую войну на Украине", – тогда как, на самом деле, Кремль поддерживает и спонсирует военные действия на востоке Украины.

По его словам, "мирный план Путина" от 2014 года, "несмотря на все трудности и заминки, последовательно выполняется", также президент РФ поддержал предложение своего кума Виктора Медведчука по обмену пленными между Киевом и ОРДЛО.

"Русские идеи работают, поэтому отвергать их неразумно", – заявил Сурков.

Как известно, Россия перехватила инициативу Украины на счет миротворцев на Донбассе – и предложила свой вариант, который предполагает наличие миссии только на линии разведения сторон для охраны миссии ОБСЕ. Украина настаивает на миротворцах по всей захваченной территории, в том числе – у границы с Россией.

Также Киев против того, чтобы россияне входили в миротворческую миссию ООН, если ее направят на восток Украины.

13 ноября Волкер передал Суркову дополнение к предложенному Россией варианту резолюции по размещению миротворческой миссии ООН на Донбассе. Но российская делегация назвала приемлемыми только 3 из 25 пунктов.

Ранее Волкер допускал, что Резолюцию ООН по миротворцам на Донбассе могут принять до конца 2017 года.

Темы: миротворцыДонбассРосcияООН
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