У Міноборони обіцяють в рази збільшити фінансування аеророзвідки
Четвер, 30 листопада 2017, 21:29
Міністерство оборони планує в наступному році в рази збільшити фінансування закупівель, утримання та обслуговування безпілотних літальних апаратів.
Про це повідомляє прес-служба міноборони.
"Оборонне відомство готове упроваджувати досвід волонтерів, які з першого дня російської агресії допомагали військовослужбовцям безпілотною літальною технікою, та продовжують готувати спеціалістів у цій галузі. Міністерство оборони готове також долучитися до створення разом із волонтерами школи підготовки спеціалістів – аеророзвідників", - зазначив міністр оборони Степан Полторак.
Він додав, що наступного року також планується збільшити фінансування на підготовку спеціалістів, створення відповідних підрозділів у бойових частинах ЗСУ.