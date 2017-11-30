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В Минобороны обещают в разы увеличить финансирование аэроразведки

Четверг, 30 ноября 2017, 21:29

Министерство обороны планирует в следующем году в разы увеличить финансирование закупок, содержание и обслуживание беспилотных летательных аппаратов.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Оборонное ведомство готово внедрять опыт волонтеров, которые с первого дня российской агрессии помогали военнослужащим беспилотной летательной техникой и продолжают готовить специалистов в этой области. Министерство обороны готово также принять участие в создании вместе с волонтерами школы подготовки специалистов - аероразведчиков", - отметил министр обороны Степан Полторак.

Он добавил, что в следующем году также планируется увеличить финансирование на подготовку специалистов, создание соответствующих подразделений в боевых частях ВСУ.

Темы: МинобороныПолторакбеспилотники
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