АП: реакції на розслідування щодо корпорації "Рошен" не буде

В Адміністрації президента заявляють, що не буде реакції на розслідування журналістів щодо створення офшорних компаній для передачі корпорації "Рошен" у сліпий траст.

Про це повідомив завідувач відділу Головного департаменту інформаційної політики Адміністрації президента Володимир Горковенко в коментарі Радіо Свобода.

"Не буде реакції. Якби це стосувалося безпосередньо Порошенка, його діяльності – якщо б це було за аналогією з Трампом, який не передавав бізнес у сліпий траст – тоді так. Реагувати на чиїсь фантазії…я не думаю, що це потрібно робити", – сказав Горковенко.

Як відомо, у своєму дослідженні Центр розслідування корупції та організованої злочинності OCCRP та "Слідство-Інфо" дійшли висновку, що метою створення офшору президентом Петром Порошенком могла бути мінімізація податків, а не плани передати кондитерський бізнес "Рошен" у "сліпий траст".

Трастовий договір на передачу управління корпорацією "Рошен" був укладений 14 січня 2016 року. Нідерландська компанія Roshen Europe B. V. фігурувала в списку з трьох офшорів Порошенка, про яких йшлося в документах "Панамського архіву".

У квітні світові ЗМІ опублікували велике розслідування, яке розкриває причетність багатьох світових лідерів і відомих людей до приховування величезних сум грошей в офшорних компаніях. Серед них, крім інших, виявилися президент України Петро Порошенко.

Претензії до Порошенка полягають у приховуванні факту створення компаній в офшорі. Дії Порошенка можуть суперечити закону, оскільки він відкрив нову компанію, перебуваючи в кріслі президента, і не вказав цей актив у фінансовій декларації.

Юристи Порошенка заявили, що частку президента в "Рошен" передано в нову іноземну структуру в рамках укладеного з Rothschild Trust договору про сліпий траст та запевнили, що ніяких порушень немає.

Представник президента Петра Порошенка у Верховній Раді Ірина Луценко назвала "безпідставними домислами" матеріали журналістського розслідування.

Більше про передачу управління "Рошен" читайте у матеріалі "Сліпий траст" гаранта, або Куди Порошенко подів Roshen" та "Офшорний податковий маневр президента України".