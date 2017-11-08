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НАЗК візьметься за лотерейний виграш Ляшка лише наступного року

Середа, 8 листопада 2017, 09:32
НАЗК візьметься за лотерейний виграш Ляшка лише наступного року

Нацагенство з питань запобігання корупції перевірить лотерейний виграш у 571 тисячу гривень нардепа та лідера "Радикальної партії" Олега Ляшка наступного року, під час перевірки декларацій за 2017 рік.

Про це йдеться у відповіді НАЗК на запит "Української правди".

Зазначається, що відповідно до статті 48 Закону Україну "Про запобігання корупції", лотерейні виграші на суму, що перевищує 50 прожиткових мінімумів, повідомлення про які Ляшко подав до Єдиного державного реєстру декларацій 24 жовтня, будуть перевірені під час повної перевірки щорічної декларацій за 2017 рік.

"Разом з тим, зважаючи на обмеження, встановлені статтею 23 Закону щодо одержання подарунків відповідно до статей 251, 255 кодексу України про адміністративні правопорушення та статей 12-13 Закону Національне агентство проводить збір фактичних даних, на основі яких буде встановлено наявність чи відсутність адміністративного правопорушення, пов'язаного з корупцією", - сказано у відповіді НАЗК.

Раніше "Українська правда" кілька разів зверталася до прес-служби Ляшка з проханням прокоментувати його півмільйонний лотерейний виграш, але відповіді так і не отримали.

Як відомо, 24 жовтня  лідер "Радикальної партії", нардеп Олег Ляшко задекларував виграш в Українській національній лотереї загальною сумою в 571,045 гривень.

В представництві Української національної лотереї відмовились коментувати виграші Ляшка чи інших гравців, заявивши, що це конфіденційна інформація.

25 жовтня у Національному агентстві з питань запобігання корупції заявили, що в найближчий час перевірять декларацію лідера "Радикальної партії" та нардепа Олега Ляшка.

Яна Міланова, УП

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Теми: НАЗКЛяшко ОлегРадикальна партіядеклараціїлотереї
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