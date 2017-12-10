Бойовики сказали, коли відкриють КПВВ "Станиця Луганська"

Робота КПВВ "Станиця Луганська" після ремонту з боку непідконтрольною території відновиться 11 грудня.

Про це заявила представник ОРЛО Ольга Кобцева, пише онлайн-ресурс бойовиків "ЛИЦ".

За її словами, ОРЛО виконала ремонт дерев'яного настилу моста зі свого боку.

Раніше спостерігачі ОБСЄ неодноразово заявляли, що дерев'яний міст у Станиці Луганській перебуває у поганому стані і є небезпечним для пішоходів.

Як відомо, 9 грудня КПВВ "Станиця Луганська" тимчасово припинив пропуск громадян для проведення ремонту мостового переходу, розташованого в напрямку непідконтрольною території.

Планується, що контрольний пункт відновить свою роботу 11 грудня.

Раніше у Луганській облВЦА повідомляли, що 9 і 10 грудня КПВВ "Золоте" працюватиме у тестовому режимі, однак пізніше заявили, що КПВВ працює лише з українського боку - бойовики не відкрили контрольний пункт для пропуску громадян на період припинення роботи КПВВ "Станиця Луганська".