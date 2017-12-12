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Кучма: Проблема обмена – заложники не хотят возвращаться в ОРДЛО

Вторник, 12 декабря 2017, 12:53

Запрашиваемые главарями ОРДЛО заложники не желают возвращаться на неподконтрольные Киеву территории Донбасса.

Об этом сказал журналистам во вторник представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма, передает "Интерфакс-Украина".

http://ua.interfax.com.ua/

По его словам, переговорный процесс по обмену заложниками по формуле "306 на 74" столкнулся с рядом проблем.

"Я думаю, что и дата есть, и списки утверждены - 74 и 306, но когда доходит дело до конкретных фамилий, то начинаются проблемы. Будем надеяться, что они будут решены", - заявил экс-президент.

Он добавил, что эта ситуация достаточно деликатная, чтобы детально обговаривать ее.

"Сам президент (Петр Порошенко – ред.) опекает этот вопрос... Хотелось бы всем, чтобы до праздников они попали домой", - сказал  Кучма.

По его словам, основная проблема заключается в том, что многие люди из списка запрашиваемых представителями ОРДЛО не желают возвращаться на оккупированные территории.

"Тут начинается, что мы не можем договориться с противоположной стороной, потому что не хотят. Хотя я думаю, что договоренности обязательно будут достигнуты", - отметил представитель Украины в ТКГ.

Он также выразил убеждение, что необходимо решить этот вопрос даже путем компромиссов, но не таким, который бы отразился на количестве людей.

Кучма считает, что президент РФ Владимир Путин, соглашаясь на обмен, пытается показать, что выступает за "дипломатическое, мирное решение проблем оккупированных территорий Донбасса".

Как известно, 5 декабря спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Мартин Сайдик заявил, что стороны конфликта не определились с датой обмена удерживаемых лиц.

Вместе с тем, подчеркнул он, стороны взяли на себя обязательства осуществить обмен удерживаемых лиц к новогодним и рождественским праздникам.

29 ноября на переговорах в Минске стороны конфликта на Донбассе договорились о формате обмена пленными.

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Темы: КучмаДонбасспленные
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