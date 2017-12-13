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У Білорусі зупинили перевірку щодо зникнення Гриба, чекають відповіді РФ

Середа, 13 грудня 2017, 15:33

Міністерство внутрішніх справ Білорусі тимчасово зупинило перевірку обставин зникнення у Гомелі українця Павла Гриба, який пізніше знайшовся у російському СІЗО

Про це заявив речник МВС Білорусі Костянтин Шалькевич, повідомляє "Радіо Свобода".

Зазначається, що перевірку за заявою батька Гриба проводило управління внутрішніх справ Гомельського облвиконкому.

"У рамках перевірки направлені запити до органів внутрішніх справ Російської Федерації. На даний час, до отримання відповідей, перевірка припинена, остаточне рішення по ній не ухвалене", – сказав Шалькевич.

Наразі відповідей щодо обставин зникнення у Білорусі громадянина України не отримали ні його рідні, ні українська влада.

Як відомо, Павло Гриб зник 24 серпня у Білорусі. За його словами, на автостанції Гомеля його викрали невідомі люди в цивільному і передали іншим невідомим людям у якомусь лісі. Більше доби його тримали в приміщенні без вікон, після чого відвезли до Смоленської області, де "законно" оформили арешт.

Білорусь своєї вини у викраденні українця російськими спецслужбами не визнає.

Міністерство закордонних справ Білорусі не відповіло на ноти України про обставини затримання російськими силовиками 19-річного українця Павла Гриба у Гомелі.

Адвокат Гриба Андрій Сабінін після ознайомлення з матеріалами справи, повідомляв, що російський суд заочно виніс рішення про його  затримання на два місяці, ще 17 серпня, до моменту прибуття хлопця в Гомель.

Наразі він перебуває в краснодарському СІЗО. Влада Росії намагається звинуватити його в тому, що він планував  підрив на шкільній лінійці в Сочі.

Жовтневий райсуд Краснодару 18 жовтня продовжив термін утримання під вартою викраденого російськими спецслужбами українця до 4 січня 2018 року.

Теми: УкраїнаБілорусьМВСРосіяполітв'язні
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