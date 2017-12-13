В Беларуси остановили проверку исчезновения Гриба, ждут ответа РФ

Министерство внутренних дел Беларуси временно приостановило проверку обстоятельств исчезновения в Гомеле украинца Павла Гриба, который позже нашелся в российском СИЗО.

Об этом заявил пресс-секретарь МВД Беларуси Константин Шалькевич, сообщает "Радио Свобода".

Отмечается, что проверка по заявлению отца Гриба проводило управление внутренних дел Гомельского облисполкома.

"В рамках проверки направлены запросы в органы внутренних дел Российской Федерации. В настоящее время, до получения ответов, проверка прекращена, окончательное решение по ней не принято", - сказал Шалькевич.

Сейчас ответов относительно обстоятельств исчезновения в Беларуси гражданина Украины не получили ни его родные, ни украинская власть.

Как известно, Павел Гриб исчез 24 августа во Беларуси. По его словам, на автостанции Гомеля его похитили неизвестные люди в штатском и передали другим неизвестным людям в каком-то лесу. Более суток его держали в помещении без окон, после чего отвезли в Смоленской области, где "законно" оформили арест.

Беларусь своей вины в похищении украинца российскими спецслужбами не признает.

Министерство иностранных дел Беларуси не ответило на ноты Украины об обстоятельствах задержания российскими силовиками 19-летнего украинца Павла Гриба в Гомеле.

Адвокат Гриба Андрей Сабинин после ознакомления с материалами дела, сообщал, что российский суд заочно вынес решение о его задержании на два месяца, еще 17 августа, к моменту прибытия парня в Гомель.

Сейчас он находится в краснодарском СИЗО. Власти России пытаются обвинить его в подготовке взрыва на школьной линейке в Сочи.

Октябрьский райсуд Краснодара 18 октября продлил срок содержания под стражей похищенного в Беларуси российскими спецслужбами украинца Павла Гриба до 4 января 2018 года.