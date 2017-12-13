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Суд щодо обрання запобіжного заходу Грибу перенесли на 15 грудня

Середа, 13 грудня 2017, 19:41

В Росії перенесли на 15 грудня засідання суду щодо обрання запобіжного заходу викраденому і незаконно утримуваному українцю Павлу Грибу.

Про це повідомив його батько Ігор Гриб.

"ФСБ вирішило ускладнити нам життя і перенесло засідання суду по розгляду запобіжного засобу утримання Павла на 15 грудня. Можливо, щоб іноземні дипломати не попали на суд?", - зазначив він.

Як відомо, Павло Гриб зник 24 серпня у Білорусі. За його словами, на автостанції Гомеля його викрали невідомі люди в цивільному і передали іншим невідомим людям у якомусь лісі. Більше доби його тримали в приміщенні без вікон, після чого відвезли до Смоленської області, де "законно" оформили арешт.

Білорусь своєї вини у викраденні українця російськими спецслужбами не визнає.

Міністерство закордонних справ Білорусі не відповіло на ноти України про обставини затримання російськими силовиками 19-річного українця Павла Гриба у Гомелі.

Адвокат Гриба Андрій Сабінін після ознайомлення з матеріалами справи, повідомляв, що російський суд заочно виніс рішення про його  затримання на два місяці, ще 17 серпня, до моменту прибуття хлопця в Гомель.

Наразі він перебуває в краснодарському СІЗО. Влада Росії намагається звинуватити його в тому, що він планував  підрив на шкільній лінійці в Сочі.

Жовтневий райсуд Краснодару 18 жовтня продовжив термін утримання під вартою викраденого російськими спецслужбами українця до 4 січня 2018 року.

Теми: судРосіяполітв'язні
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