Суд по избранию меры пресечения Грибу перенесли на 15 декабря

В России перенесли на 15 декабря заседание суда по избранию меры пресечения украденному и незаконно удерживаемому украинцу Павлу Грибу.

Об этом сообщил его отец Игорь Гриб.

"ФСБ решило усложнить нам жизнь и перенесло заседание суда по рассмотрению меры пресечения содержания Павла на 15 декабря. Возможно, чтобы иностранные дипломаты не попали на суд?", - отметил он.

Как известно, Павел Гриб исчез 24 августа во Беларуси. По его словам, на автостанции Гомеля его похитили неизвестные люди в штатском и передали другим неизвестным людям в каком-то лесу. Более суток его держали в помещении без окон, после чего отвезли в Смоленской области, где "законно" оформили арест.

Беларусь своей вины в похищении украинца российскими спецслужбами не признает.

Министерство иностранных дел Беларуси не ответило на ноты Украины об обстоятельствах задержания российскими силовиками 19-летнего украинца Павла Гриба в Гомеле.

Адвокат Гриба Андрей Сабинин после ознакомления с материалами дела, сообщал, что российский суд заочно вынес решение о его задержании на два месяца, еще 17 августа, к моменту прибытия парня в Гомель.

Сейчас он находится в краснодарском СИЗО. Власти России пытаются обвинить его в подготовке взрыва на школьной линейке в Сочи.

Октябрьский райсуд Краснодара 18 октября продлил срок содержания под стражей похищенного в Беларуси российскими спецслужбами украинца Павла Гриба до 4 января 2018 года.