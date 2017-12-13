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Луценко припустив, що Корбану можуть змінити процесуальний статус

Середа, 13 грудня 2017, 20:24

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що не виключає, що екс-лідеру партії "Укроп" Геннадію Корбану змінять процесуальний статус.

Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу ZIK, передають "Українські Новини".

"Якщо в нас будуть докази, то я не виключаю, що його процесуальний статус може бути змінено",- сказав Луценко.

За його словами, Корбан фігурує в низці кримінальних проваджень, однак підстав повідомляти йому про підозру наразі немає.

Корбана затримали під час спецоперації у Дніпрі 31 жовтня 2015 року.

Спочатку він перебував під домашнім арештом у Дніпрі, а наприкінці року Дніпровський суд Києва помістив його в СІЗО Києва.

Однак після низки скандальних судових засідань у середині березня 2016 року Корбана знову помістили під домашній арешт у Дніпрі.

За даними УП, звільнення Корбана з-під варти узгоджували з Адміністрацією президента.

Корбана звинувачували у створенні злочинного угруповання, розкраданні майна і викраденні людини.

21 березня минулого року Корбан уклав у суді Дніпра мирову угоду з головою Держагентства із земельних ресурсів Сергія Рудика, покаявшись у його викраденні.

При цьому прокуратура зняла з Корбана звинувачення в організації злочинної групи, а "викрадення представника влади" перекваліфікувала на "незаконне позбавлення волі або викрадення людини".

Сторони "мирової" погодили покарання у вигляді 3 років умовного ув'язнення, проте Корбан отримав 1,5 року позбавлення волі умовно.

За рештою епізодів слідство тривало.

У червні 2016 року екс-лідер партії "Укроп" Геннадій Корбан поїхав на лікування до Ізраїлю.

Він виїхав із України на підставі дозволу тоді ще судді Дніпровського райсуду Києва Миколи Чауса від 7 червня 2016 року.

У грудні 2017 року Геннадій Корбан повернувся до України.

"Українська правда" в Threads

Теми: КорбанЛуценко
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