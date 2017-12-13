Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Луценко предположил, что Корбану могут изменить процессуальный статус

Среда, 13 декабря 2017, 20:24

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что не исключает, что экс-лидеру партии "Укроп" Геннадию Корбану изменят процессуальный статус.

Об этом он сказал в интервью телеканалу ZIK, передают "Украинские Новости".

"Если у нас будут доказательства, то я не исключаю, что его процессуальный статус может быть изменен", - сказал Луценко.

По его словам, Корбан фигурирует в ряде уголовных производств, однако оснований сообщать ему о подозрении пока нет.

Корбана задержали во время спецоперации в Днепре 31 октября 2015 года.

Сначала он находился под домашним арестом в Днепре, а в конце года Днепровский суд Киева поместил его в СИЗО Киева.

Однако после ряда скандальных судебных заседаний в середине марта 2016 года Корбана снова поместили под домашний арест в Днепре.

По данным УП, освобождение Корбана из-под стражи согласовывали с Администрацией президента.

Корбана обвиняли в создании преступной группировки, хищение имущества и похищение человека.

21 марта прошлого года Корбан заключил в суде Днепра мировое соглашение с главой Госагентства по земельным ресурсам Сергея Рудика, покаявшись в его похищении.

При этом прокуратура сняла с Корбана обвинения в организации преступной группы, а "похищение представителя власти" переквалифицировала на "незаконное лишение свободы или похищение человека".

Стороны "мировой" согласовали наказание в виде 3 лет условного заключения, однако Корбан получил 1,5 года лишения свободы условно

По остальным эпизодам следствие продолжалось.

В июне 2016 года экс-лидер партии "Укроп" Геннадий Корбан уехал на лечение в Израиль.

Он выехал из Украины на основании разрешения тогда еще судьи Днепровского райсуда Киева Николая Чауса от 7 июня 2016 года.

В декабре 2017 года Геннадий Корбан вернулся в Украину.

"Украинская правда" в Threads

Темы: КорбанЛуценко
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: Никакой оппозиции в Украине не существует

В Минобороны объяснили, почему Умеров отложил поездку во Францию  

Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана

Все новости...
Корбан
Гражданством Корбана занимался не Зеленский или Ермак – Филатов
Ермак: Из-за лишения гражданства Корбана оборона Днепра не пострадала
Корбан молчит о гражданстве по совету юристов, но говорит – в Украине куча израильских паспортов
Последние новости
15:54
видео, фотоПолиция показала уничтожение крылатой ракеты Х-101 на Херсонщине
15:46
видеоШойгу проведал ракеты Путина на заводе: хочет увеличить дальность
15:41
Отсутствие кассовых аппаратов: налоговая насчитала бизнесу штрафов на 136 миллионов
15:40
Искал желающих сортировать канцелярию: на Буковине парень обворовывал людей, предлагая работу
15:40
обновленоРоссияне продолжают обстреливать Херсон: в микрорайоне Корабел исчезло тепло и газ
15:38
С начала большой войны долги населения за электроэнергию выросли на 15 миллиардов
15:37
фотоНацгвардейцы взяли в плен 7 оккупантов
15:36
фотоРоссияне попали в многоквартирный дом в Орехове: уничтожили целый подъезд
15:30
Украина начала переговоры о поддержке партнерами возврата беженцев - Минэкономики
15:15
В МИД Польши против склонения Украины к уступкам Кремлю: "Карманных Чемберленов" хватает
Все новости...
Реклама: