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Сестра Павла Гриба звернулася до Ради Європи

Середа, 13 грудня 2017, 23:04

Ольга Гриб – сестра викраденого і незаконно утримуваного в РФ українця Павла Гриба – написала відкритого листа до Ради Європи.

Текст відкритого листа на своєму сайті розмістило Постійне представництво України при Раді Європи.

"Понад 110 днів мій брат перебуває в незаконному ув'язненні в СІЗО №5 міста Краснодар у Російській Федерації. Він є наймолодшим українським в'язнем Кремля, серед яких можна згадати також Олега Сенцова, Олександра Кольченка, Романа Сущенка та багатьох інших. Єдине, у чому він завинив, – що відкрито засуджував анексію Криму і розпочату Росією війну на сході України в соціальних мережах", – підкреслила Ольга Гриб.

Вона заявила, що у ставленні до її брата кожного дня брутально порушуються основоположні права, захищені Конвенцією з прав людини.

"Павлу не дають приймати ліки, які життєво необхідні для його здоров'я, забороняють спілкуватися рідною мовою та бачитися з сім'єю", – повідомила сестра затриманого.

"Невже ми хочемо жити у світі, де російські спецслужби полюють на підлітків і застосовують щодо них практики сталінського терору? Невже ми закриємо очі на те, що представників цілого народу переслідують через етнічну приналежність, як це відбувається в окупованому Криму з кримськими татарами? Невже ми погодимося, щоб авторитарні режими використовували людей як заручників у геополітичних іграх? Невже ми і справді готові проміняти цінності на економічні інтереси?", – наголосила Ольга Гриб.

"Європейська конвенція з прав людини закріплює, що кожен має право на свободу та особисту недоторканність і не може зазнавати безпідставного арешту. Виконувати ці та інші юридично обов’язкові договірні норми країни-учасниці Ради Європи погодилися ще після закінчення Другої світової війни, яка ледь не знищила європейську цивілізацію", – додала вона.

Раніше текст відкритого листа Ольги Гриб був опублікований на УП.

Як відомо, Павло Гриб зник 24 серпня у Білорусі. За його словами, на автостанції Гомеля його викрали невідомі люди в цивільному і передали іншим невідомим людям у якомусь лісі. Більше доби його тримали в приміщенні без вікон, після чого відвезли до Смоленської області, де "законно" оформили арешт.

Білорусь своєї вини у викраденні українця російськими спецслужбами не визнає.

Міністерство закордонних справ Білорусі не відповіло на ноти України про обставини затримання російськими силовиками 19-річного українця Павла Гриба у Гомелі.

Адвокат Гриба Андрій Сабінін після ознайомлення з матеріалами справи, повідомляв, що російський суд заочно виніс рішення про його  затримання на два місяці, ще 17 серпня, до моменту прибуття хлопця в Гомель.

Наразі він перебуває в краснодарському СІЗО. Влада Росії намагається звинуватити його в тому, що він планував  підрив на шкільній лінійці в Сочі.

Жовтневий райсуд Краснодару 18 жовтня продовжив термін утримання під вартою викраденого російськими спецслужбами українця до 4 січня 2018 року.

Теми: політв'язніУкраїнаБілорусьРосія
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