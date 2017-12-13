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Сестра Павла Гриба обратилась в Совет Европы

Среда, 13 декабря 2017, 23:04

Ольга Гриб – сестра похищенного и незаконно удерживаемого в РФ украинца Павла Гриба – написала открытое письмо в Совет Европы.

Текст открытого письма на своем сайте разместило Постоянное представительство Украины при Совете Европы.

"Более 110 дней мой брат находится в незаконном заключении в СИЗО №5 города Краснодар в Российской Федерации. Он является самым молодым узником Кремля, среди которых можно упомянуть также Олега Сенцова, Александра Кольченка, Романа Сущенко и многих других. Единственное, в чем он провинился, – что открыто осуждал аннексию Крыма и развязанной Россией войне на востоке Украины в социальных сетях", – подчеркнула Ольга Гриб.

Она заявила, что в отношении ее брата,каждый день грубо нарушаются основополагающие права, защищенные Конвенцией по правам человека.

"Павлу не дают принимать лекарства, которые жизненно необходимы для его здоровья, запрещают общаться на родном языке и видеться с семьей", – сообщила сестра задержанного.

"Неужели мы хотим жить в мире, где российские спецслужбы охотятся на подростков и применяют в отношении них практики сталинского террора? Неужели мы закроем глаза на то, что представителей целого народа преследуют через этническую принадлежность, как это происходит в оккупированном Крыму с крымскими татарами? Неужели мы согласимся, чтобы авторитарные режимы использовали людей в качестве заложников в геополитических играх? Неужели мы действительно готовы променять ценности на экономические интересы?", – отметила Ольга Гриб.

"Европейская конвенция по правам человека закрепляет, что каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность и не может подвергаться безосновательному аресту. Выполнять эти и другие юридически обязательные договорные нормы страны-участницы Совета Европы согласились еще после окончания Второй мировой войны, которая едва не уничтожила европейскую цивилизацию", – добавила она.

Ранее текст открытого письма Ольги Гриб был опубликован на УП.

Как известно, Павел Гриб исчез 24 августа во Беларуси. По его словам, на автостанции Гомеля его похитили неизвестные люди в штатском и передали другим неизвестным людям в каком-то лесу. Более суток его держали в помещении без окон, после чего отвезли в Смоленской области, где "законно" оформили арест.

Беларусь своей вины в похищении украинца  российскими спецслужбами не признает.

Министерство иностранных дел Беларуси не ответило на ноты Украины об обстоятельствах задержания российскими силовиками 19-летнего украинца Павла Гриба в Гомеле.

Адвокат Гриба Андрей Сабинин после ознакомления с материалами дела, сообщал, что российский суд заочно вынес решение о его задержании на два месяца, еще 17 августа, к моменту прибытия парня в Гомель.

Сейчас он находится в краснодарском СИЗО. Власти России пытаются обвинить его в подготовке взрыва на школьной линейке в Сочи.

Октябрьский райсуд Краснодара 18 октября продлил срок содержания под стражей похищенного в Беларуси российскими спецслужбами украинца Павла Гриба до 4 января 2018 года.

Темы: политзаключенныеУкраинаБеларусьРосcия
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