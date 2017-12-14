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НАЗК внесло ще один припис Кличку

Четвер, 14 грудня 2017, 09:18

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло припис про порушення вимог законодавства щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших порушень закону голові Київської міської держадміністрації Віталію Кличку щодо посадових осіб КМДА.

Рішення ухвалено на засіданні агентства, інформує НАЗК.

За результатами проведеної Національним агентством планової перевірки в Київській міській держадміністрації встановлено низку порушень вимог закону "Про запобігання корупції".

Зокрема, не затверджено у встановлені строки антикорупційну програму КМДА і не забезпечено можливості внесення повідомлень про корупцію через офіційний веб-сайт органу.

Також прийнято рішення про призначення 2-х осіб на посади, що передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, без проведення спеціальної перевірки.

Крім того, під час перевірки встановлено, що КМДА не повідомила НАЗК про 37 фактів неподання та несвоєчасного подання декларацій стосовно державних службовців, які в ній працюють (працювали).

НАЗК вимагає усунути виявлені порушення, провести службові розслідування з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню посадовими особами апарату КМДА правопорушень, пов’язаних із корупцією, та за його результатами вжити заходи.

Раніше НАЗК ініціювало перевірку з приводу спільного польоту мера Києва та столичних забудовників приватним літаком із Неаполя. Кличко назвав це спекуляцією.

Крім того, НАЗК внесло припис меру Києва через те, що начальник управління з питань запобігання та виявлення корупції апарату виконавчого органу Київської міськради Сергій Красюк нібито не передав належні йому корпоративні права в управління іншій особі протягом 30 днів після призначення на посаду.

У КМДА на це відповіли, що Красюк ще рік тому зробив це.

Олена Рощенко, УП
Теми: НАЗКВіталій КличкоКМДАдекларації
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