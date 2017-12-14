Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

НАПК внесло еще одно предписание Кличко

Четверг, 14 декабря 2017, 09:18

Национальное агентство по предупреждению коррупции внесло предписание о нарушении требований законодательства об этическом поведении, предотвращению и урегулированию конфликта интересов, других нарушений закона главе Киевской городской госадминистрации Виталию Кличко в отношении чиновников КГГА.

Решение принято на заседании агентства, передает НАПК.

По результатам проведенной Национальным агентством плановой проверки в Киевской городской госадминистрации установлен ряд нарушений требований закона "О предотвращении коррупции".

В частности, не утверждена в установленные сроки антикоррупционная программа КГГА и не обеспечены возможности внесения сообщений о коррупции через официальный сайт органа.

Также принято решение о назначении 2-х человек на должности, предусматривающие занятие ответственного или особо ответственного положения, без проведения специальной проверки.

Кроме того, в ходе проверки установлено, что КГГА не сообщил НАПК о 37 фактах непредставления и несвоевременного представления деклараций в отношении государственных служащих, которые в ней работают (работали).

НАПК требует устранить обнаруженные нарушения, провести служебное расследование с целью выявления причин и условий, способствовавших совершению чиновниками аппарата КГГА правонарушений, связанных с коррупцией, и по его результатам принять меры.

Ранее НАПК инициировало проверку по поводу совместного полета мэра Киева и столичных застройщиков на частном самолете из Неаполя. Кличко назвал это спекуляцией.

Кроме того, НАПК внесло предписание мэру Киева из-за того, что начальник управления по вопросам предотвращения и выявления коррупции аппарата исполнительного органа Киевского горсовета Сергей Красюк якобы не передал принадлежащие ему корпоративные права в управление другому лицу в течение 30 дней после назначения на должность.

В КГГА на это ответили, что Красюк сделал это еще год назад.

Темы: НАПКВиталий КличкоКГГАдекларации
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: Никакой оппозиции в Украине не существует

В Минобороны объяснили, почему Умеров отложил поездку во Францию  

Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана

Все новости...
НАПК
НАПК внесло в перечень международных спонсоров войны производителя Domestos, Rexona, Dove
НАПК впервые исключило компанию из списка международных спонсоров войны
В семье начальника полиции киевского Ричпорта нашли необоснованные 7 млн грн
Последние новости
16:03
Папа Римский назвал секс "даром Божьим", но призвал не смотреть порно
15:54
видео, фотоПолиция показала уничтожение крылатой ракеты Х-101 на Херсонщине
15:46
видеоШойгу проведал ракеты Путина на заводе: не понравилась дальность
15:41
Отсутствие кассовых аппаратов: налоговая насчитала бизнесу штрафов на 136 миллионов
15:40
Искал желающих сортировать канцелярию: на Буковине парень обворовывал людей, предлагая работу
15:40
обновленоРоссияне продолжают обстреливать Херсон: в микрорайоне Корабел исчезло тепло и газ
15:38
С начала большой войны долги населения за электроэнергию выросли на 15 миллиардов
15:37
фотоНацгвардейцы взяли в плен 7 оккупантов
15:36
фотоРоссияне попали в многоквартирный дом в Орехове: уничтожили целый подъезд
15:30
Украина начала переговоры о поддержке партнерами возврата беженцев - Минэкономики
Все новости...
Реклама: