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Путін розповів, чому в нього немає конкурента

Четвер, 14 грудня 2017, 10:56

Президент Росії Володимир Путін заявляє, що програма на вибори в нього вже майже готова, а опонента в нього немає, тому що опозиція вміє тільки "шуміти".

Про це він заявив на щорічній прес-конференції, відповідаючи на питання, чи не нудно йому, що за 20 років у нього так і не з'явився конкурент.

"Щоб загострити ваше запитання. Я бачив, дівчина там плакат підіймала "Путін бай-бай" (англ. До побачення)", - сказав Путін.

Після цього камера показала сам плакат, де не було прощання з Путіним. 

 

"А, бабай... Старість. Слабкий очима став", - сказав глава РФ.

Дівчина, яка тримала плакат, повідомила, що "це труднощі перекладу", і що її "сьогодні всі бояться".

"Путін бабай – це по-татарськи "дідусь". Так вас називають діти. Моє питання пов'язане з дітьми і мовою", - сказала вона. 

"З приводу опозиції. Найпростіше для мене було б сказати, що не мені ж для себе конкурентів виховувати", - сказав Путін.

За його словами, конкуренти поводяться "шумно", але не можуть запропонувати виборцям доброї програми змін.

Путін додав, що люди не всім задоволені зараз, але в порівнянні з минулим розуміють, що життя в Росії покращилася.

"Важливо не тільки шуміти на площах і говорити, а важливо щось запропонувати, щоб зробити ще краще. Люди багато чим незадоволені, але коли починають порівнювати і дивитися, що пропонує опозиція, то розуміють", - сказав глава РФ.

Разом з тим він зазначив, що "політичне середовище, як і економічне повинне бути збалансованим".

"Буду до цього прагнути. (Опозиції – ред.) потрібно запропонувати не крикливий, а реальний порядок денний. Сподіваюся, що це у нас з'явиться. І чим раніше, тим краще", - сказав Путін.

За його словами, у нього вже майже готова програма на вибори.

"Вона у мене практично вже є. Головне, на чому треба акцентувати увагу – розвиток інфраструктури, охорони здоров'я, освіти, високих технологій, підвищення продуктивності праці і підвищити доходи людей. Це в загальних рисах", - підсумував Путін.

За його словами, він піде на президентські вибори як самовисуванець.

Як відомо, 6 грудня президент Росії Володимир Путін оголосив про участь у виборах президента в четвертий раз.

Повідомлялося, що прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв не буде конкурентом Путіну на президентських виборах.

Вибори президента Росії пройдуть в березні 2018 року.

Як відомо, про намір брати участь в них оголосили співзасновник партії "Яблуко" Григорій Явлінський, журналістка Ксенія Собчак та ще дві телеведучі – Анфіса Чехова та Катя Гордон, порнозірка Олена Бєркова та головний комуніст Росії Геннадій Зюганов.

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ПутінвибориРосія
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