Саакашвілі заявив, що після прем'єрства пішов би в мери

Лідер партії "Рух нових сил" Міхеіл Саакашвілі хотів би після прем'єрства попрацювати міським головою Одеси.



Про це він заявив в ефірі "24 каналу".



Саакашвілі сказав, що Україна для нього – прийомна Батьківщина, він готовий пожертвувати заради неї життям, але президентом він не може бути "за визначенням".



"Більш того, я довгостроково не можу бути в українській політиці за визначенням. Тому що я не хочу знову влазити в цю рутину, мені потрібні великі прориви", – заявив Саакашвілі.



"Чесно, знаєте, про що я мрію? Якщо я буду вдалим прем’єром, потім я хочу поїхати і стати мером Одеси. Реально, я не жартую", – сказав він.



"Я дуже хочу підняти Одесу, але Одесу можна підняти лише після того, як Київ змінить "правила гри", – додав Саакашвілі.



На запитання, що він робитиме з генпрокурором Юрієм Луценком, лідер РНС відповів: "Луценко повинен піти у відставку негайно. Тому що Луценко – це людина, яка напала на агентів НАБУ, яка відкрила таємницю агентів, яка крала гроші, будучи міністром внутрішніх справ".



"Я був двічі президентом. При мені в країні на багато мільярдів збільшився бюджет. Чому у мене немає навіть десятої частини такого будинку, як у Луценка? Я подивився – ну, не слабо, круто, ну, молодці", – заявив Саакашвілі.



"У мене вдома всі – професори, доктори наук, всі з освітою. Моя дружина – не з бідної сім'ї. Чому у нас немає такого будинку? Ця людина (Луценко) буде про якісь червоні лінії говорити?", – обурився він.



На запитання, що б він зробив, ставши прем'єром, Саакащвілі сказав, що нікому не бажає потрапляти в камеру.

"Зараз країні треба заліковувати рани, а не роз’ятрювати. Країні потрібен мирний діалог, а не новий виток помсти. Мені здається, що їм треба повернути награбоване – це не треба прощати. Їх треба розтормошувати – й відпускати на всі чотири боки... Якщо вони відмовляться від прямого контролю і диктату над телеканалами ...", – заявив він.



На запитання про те, як довго стоятиме під Верховною Радою наметове містечко, яке стоїть уже 57 день, Саакашвілі відповів: "Я думаю, що це питання діалогу".



Він запевнив, що там стоять не проплачені, а героїчні люди.



"Не я їх там залишив. Ми допомогли з дровами... Мені здається, що намети – це не дуже вдала форма... Марш – для того, щоб сказати: нас багато", – зазначив Саакашвілі.



За його словами, після свого звільнення він – у неоплатному боргу перед киянами.



Як відомо, 8 грудня Саакашвілі затримали за ч. 2 ст. 256 КК (сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їхньої злочинної діяльності). Раніше Луценко заявляв, що Саакашвілі домовлявся про фінансування акцій протесту з бізнесменом-утікачем Сергієм Курченком.

10 грудня у Києві пройшов багатотисячний "марш за імпічмент", який підтримав Міхеіла Саакашвілі, утримуваного в ізоляторі СБУ.

11 грудня суд відмовив прокуратурі в цілодобовому домашньому арешті Саакашвілі.