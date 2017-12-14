Адвокатам Онищенка відмовили у відводі судді

Суд відмовився задовольняти клопотання захисту депутата-втікача Олександра Онищенка про відвід судді Олександра Бобровника.

Про це повідомляє у Facebook сам Онищенко.

"Щойно ми отримали відмову про відвід судді Бобровника", - пише він.

За словами нардепа, суддя відноситься до справи упереджено і співпрацює з Національним антикорупційним бюро.

"Мою справу раніше розглядав інший суддя, але прокуратура знову перекидає її на Бобровника. І тепер наполегливо не хочуть його міняти", - обурюється Онищенко.

"Давайте відразу вже всадіть якогось детектива з НАБУ в крісло судді і нехай він розглядає мою справу", - жартома пропонує він.

Депутат стверджує, що його не хвилює результат цієї справи, оскільки "в Європі ця туземна дикість буде поламана в першому ж суді".

Як відомо, 13 грудня під час засідання у справі Онищенка його адвокати заявили про відвід слідчого судді.

Захист пояснив це, зокрема, тим, що суддя Бобровник нібито є необ'єктивним до підозрюваного через заяви самого Онищенка в ЗМІ.

Онищенка звинувачують в організації схеми по перепродажу купленого у держкомпаній газу своїм же фірмам за заниженими цінами.

За версією слідства, в період з січня 2013 по червень 2016 року члени злочинної організації протиправно заволоділи коштами, отриманими від реалізації газу, в розмірі понад 1,6 млрд, внаслідок чого "Укргазвидобування" зазнало збитків на більш ніж 740 млн грн.

Онищенко втік з України та перебуває в розшуку, хоча Інтерпол відмовився оголошувати Онищенка в міжнародний розшук.

5 липня 2016, коли нардеп вже знаходився за кордоном, Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт депутата Онищенка.