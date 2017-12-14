Адвокатам Онищенко отказали в отводе судьи

Суд отказался удовлетворять ходатайство защиты депутата-беглеца Александра Онищенко об отводе судьи Александра Бобровника.

Об этом сообщает в Facebook сам Онищенко.

"Только что мы получили отказ об отводе судьи Бобровника", - пишет он.

По словам нардепа, судья относится к делу предвзято и сотрудничает с Национальным антикоррупционным бюро.

"Мое дело ранее рассматривал другой судья, но прокуратура снова перекидывает его на Бобровника. И теперь настойчиво не хотят его менять", - возмущается Онищенко.

"Давайте сразу уже посадите какого-то детектива из НАБУ в кресло судьи и пусть он рассматривает мое дело", - в шутку предлагает он.

Депутат утверждает, что его не волнует исход этого дела, поскольку "в Европе эта туземная дикость будет поломана в первом же суде".

Как известно, 13 декабря во время заседания по делу Онищенко его адвокаты заявили об отводе следственного судьи.

Адвокаты объяснили отвод, в частности, тем, что судья Александр Бобровник якобы является необъективным к подозреваемому из-за заявлений самого Онищенко в СМИ.

Онищенко обвиняют в организации схемы по перепродаже купленного у госкомпаний газа своим же фирмам по заниженным ценам.

По версии следствия, в период с января 2013 по июнь 2016 члены преступной организации противоправно завладели средствами, полученными от реализации газа в размере более 1,6 млрд, вследствие чего "Укргазвыдобування" понесло убытки на более чем 740 млн грн.

Онищенко бежал из Украины и находится в розыске, хотя Интерпол отказался объявлять Онищенко в международный розыск.

5 июля 2016, когда нардеп уже находился за границей, Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест депутата Онищенко