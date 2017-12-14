Адвокати активістів в Криму поскаржаться в ЄСПЛ

Адвокати фігурантів "справи Веджіє Кашки" Бекіра Дегерменджі і Асана Чапуха подали скарги в підконтрольну Кремлеві прокуратуру Криму на бездіяльність співробітників СІЗО.

Про це вони повідомляє "Радіо Свобода".

Крім того, за словами адвокатів Едема Семедляєва і Айдера Азаматова, вони планують звертатися до омбудсменів анексованого Криму і Росії та подавати клопотання до Європейського суду з прав людини.

"Я подав ряд скарг, в тому числі в прокуратуру, на бездіяльність працівників Федеральної служби виконання покарань, яка призвела до таких наслідків для мого підзахисного. Також я подав заяву омбудсменам Криму та Росії. Вчора я подав клопотання слідчому про зміну запобіжного заходу для Бекіра Дегерменджі. Крім того, сьогодні я планую звернутися до ЄСПЛ, щоб вони негайно відреагували на ситуацію, що склалася", - розповів Едем Семедляєв.

За його словами, кілька днів тому керівництво СІЗО обіцяло Азаматову планово перевести його підзахисного Асана Чапуха в одну з лікарень міста. Однак Чапух досі перебуває в СІЗО Сімферополя. Через це захист подав скаргу в кримську прокуратуру.

"Плануємо подати заяву на медичний огляд, оскільки ми так і не знаємо його діагнозу (імовірно, у Чапуха в СІЗО стався мікроінсульт). Крім того, направимо заяви омбудсменам Криму та Росії. Скаргу до ЄСПЛ ми також будемо готувати", - зазначив Азаматов.

Як відомо, 14 грудня один з кримських татар, затриманих 23 листопада у так званій "справі вимагачів", Бекір Дегерменджі потрапив у реанімацію.

Раніше адвокат Едем Семедляєв повідомив, що Бекір Дегерменджі знаходиться в дуже важкому стані, йому потрібна вентиляція легенів.

23 листопада в різних районах Криму відбулися обшуки в будинках кримських татар і затримання активістів національного руху за нібито "вимагання в особливо великому розмірі" у громадянина Туреччини.

Серед затриманих Бекір Дегерменджі, Куртсеїт Абдуллаєв, Асан Чапух, Руслан Трубач і Кязім Аметов. Їм інкримінують вимагання, вчинене групою осіб (ч. 2 ст. 163 Кримінального кодексу).

Після затримань кримських татар померла ветеран кримськотатарського національного руху Веджіє Кашка.

Їй стало погано під час затримання кримськотатарських активістів, які нібито вимагали гроші в турка.