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Адвокаты активистов в Крыму пожалуются в ЕСПЧ

Четверг, 14 декабря 2017, 18:41

Адвокаты фигурантов "дела Веджие Кашки" Бекира Дегерменджи и Асана Чапуха подали жалобы в подконтрольную Кремлю прокуратуру Крыма на бездействие сотрудников СИЗО.

Об этом они сообщает "Радио Свобода".

Кроме того, по словам адвокатов Эдема Семедляева и Айдера Азаматова, они планируют обращаться к омбудсменам аннексированного Крыма и России и ходатайствовать в Европейский суд по правам человека.

"Я подал ряд жалоб, в том числе в прокуратуру, на бездействие работников Федеральной службы исполнения наказаний, которая привела к таким последствиям для моего подзащитного. Также я подал заявление омбудсменам Крыма и России. Вчера я подал ходатайство следователю об изменении меры пресечения для Бекира Дегерменджи. Кроме того, сегодня я планирую обратиться в ЕСПЧ, чтобы они немедленно отреагировали на ситуацию", - рассказал Эдем Семедляев.

По его словам, несколько дней назад руководство СИЗО обещало Азаматову планово перевести его подзащитного Асана Чапуха в одну из больниц города. Однако Чапух до сих пор находится в СИЗО Симферополя. Поэтому защита подала жалобу в крымскую прокуратуру.

"Планируем подать заявление на медицинское освидетельствование, поскольку мы так и не знаем его диагноза (вероятно, в Чапуха в СИЗО произошел микроинсульт). Кроме того, направим заявления омбудсменам Крыма и России. Жалобу в ЕСПЧ мы также будем готовить", - отметил Азаматов.

Как известно 14 декабря один из крымских татар, задержанных 23 ноября по так называемому "делу вымогателей", Бекир Дегерменджи попал в реанимацию.

Ранее адвокат Эдем Семедляев сообщил, что Бекир Дегерменджи находится в очень тяжелом состоянии, ему нужна вентиляция легких.

23 ноября в различных районах Крыма прошли обыски в домах крымских татар и задержания активистов национального движения за якобы "вымогательство в особо крупном размере" у гражданина Турции.

Среди задержанных Бекир Дегерменджи, Куртсеит Абдуллаев, Асан Чапух, Руслан Трубач и Кязим Аметов. Им инкриминируют вымогательство, совершенное группой лиц (ч. 2 ст. 163 Уголовного кодекса).

После задержаний крымских татар скончалась ветеран крымскотатарского национального движения Веджие Кашка.

Ей стало плохо во время задержания крымскотатарских активистов, которые якобы требовали деньги у турка.

Темы: Крымкрымские татарысудРосcия
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