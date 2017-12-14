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Суд в Одессе отпустил фигуранта "дела 2 мая" Мефедова для обмена

Четверг, 14 декабря 2017, 22:12

Приморский районный суд Одессы отменил меру пресечения в виде содержания под стражей одному из фигурантов уголовного производства по факту событий 2 мая 2014 россиянину Евгению Мефедову.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на прокуратуру Одесской области.

В ведомстве пояснили, что речь идет о мере пресечения в рамках объединенного уголовного производства по ст.110 (посягательство на территориальную целостность Украины), ст.109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и ч .1 ст.14, ч.1 ст. 294 (подготовка к массовым беспорядкам) Уголовного кодекса, которое ведет управление СБУ в Одесской области.

"Мера пресечения отменена с целью дальнейшего обмена (Мефедова - ред.) на украинских военнослужащих и других лиц, незаконно находящихся на территории преступных формирований (в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей - ред.)", - отметили в прокуратуре.

Кроме того, издание "Думская" со ссылкой на источники, отмечает, что кроме Мефедова, одесские суды отменили аресты для других заключенных.

В частности для четырех ветеранов войны в Афганистане, которых обвиняют в попытке создания так называемой "Одесской народной республики" и покушении на убийство народного депутата Алексея Гончаренко, подозреваемым в теракте на улице Жуковского (взрыв автомобиля в центре Одессы в июле 2017 года) и бывшему десантнику, "которого обвиняют в вербовке террористов и развращении несовершеннолетних".

Мефедов был среди 20 антимайдановцев, которых обвиняли в организации и участии в массовых беспорядках, произошедших 2 мая 2014 года в центре Одессы, – но эту группу городской суд Черноморска 18 сентября оправдал.

После оглашения приговора Евгения Мефедова снова задержали, объявив ему новое подозрение - посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Мефедову инкриминируют посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины - ст. 110 УК.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ОдессасудРосcияпленныедело 2 мая
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