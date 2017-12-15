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Турчинов: РФ може розпочати широкомасштабні бойові дії у будь-який момент

П'ятниця, 15 грудня 2017, 00:40
Турчинов: РФ може розпочати широкомасштабні бойові дії у будь-який момент

Росія створює потужну військову інфраструктуру вздовж кордону з Україною і може розпочати широкомасштабні бойові дії проти нашої держави за наказом з Кремля у будь-який момент. 

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов на засіданні Комісії Україна-НАТО на рівні послів країн-членів Альянсу, в якому взяв участь і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє прес-служба РНБО.

Турчинов виступив з розгорнутою доповіддю про безпекову ситуацію на Сході Європи і варіанти її розвитку, протидію гібридній агресії Російської Федерації, а також поінформував про першочергові заходи, спрямовані на зміцнення безпеки України.

"Росія створює потужну військову інфраструктуру вздовж кордону з Україною і може розпочати широкомасштабні бойові дії проти нашої держави за наказом з Кремля у будь-який момент. Причому рішення Путіна не залежатиме від дій України. Навпаки, набагато більш важливим чинником для започаткування зовнішньополітичних та військових авантюр РФ є розвиток внутрішньополітичної ситуації у Росії", - сказав Турчинов, додавши, що швидко зростає загроза і для держав-членів НАТО.

Секретар РНБО України назвав реваншистську політику Російської Федерації, спрямовану на відновлення свого регіонального і почасти глобального домінування, "головним чинником, що визначає дестабілізацію безпекової ситуації на Сході Європи і на континенті загалом".

У цьому контексті він акцентував на агресії Росії щодо України, зазначивши, що Росія методично перетворює Крим на потужну військову базу, а за час кровопролитної війни на Донбасі загинуло вже понад 10 300 осіб, з них понад 2 500 цивільних та понад 200 дітей.

Теми: РНБОТурчиновРосіяНАТО
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