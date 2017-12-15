Турчинов: РФ может начать широкомасштабные боевые действия в любой момент

Россия создает мощную военную инфраструктуру вдоль границы с Украиной и может начать широкомасштабные боевые действия против нашего государства по приказу из Кремля в любой момент.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов на заседании Комиссии Украина-НАТО на уровне послов стран-членов Альянса, в котором принял участие и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает пресс-служба СНБО.

Турчинов выступил с развернутым докладом о ситуации с безопасностью на Востоке Европы и вариантах ее развития, противодействии гибридной агрессии Российской Федерации, а также проинформировал о первоочередных мерах, направленных на укрепление безопасности Украины.

"Россия создает мощную военную инфраструктуру вдоль границы с Украиной и может начать широкомасштабные боевые действия против нашего государства по приказу из Кремля в любой момент. Причем решение Путина не будет зависеть от действий Украины. Наоборот, гораздо более важным фактором для начала внешнеполитических и военных авантюр РФ является развитие внутриполитической ситуации в России", - сказал Турчинов, добавив, что быстро растет угроза и для государств-членов НАТО.

Секретарь СНБО Украины назвал реваншистскую политику Российской Федерации, направленную на восстановление своего регионального и отчасти глобального доминирования, "главным фактором, определяющим дестабилизацию ситуации безопасности на Востоке Европы и на континенте в целом".

В этом контексте он акцентировал на агрессии России в отношении Украины, отметив, что Россия методично превращает Крым в мощную военную базу, а за время кровопролитной войны на Донбассе погибли уже более 10 300 человек, из них более 2500 гражданских и более 200 детей.