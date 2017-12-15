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ЗМІ: Грузія і Україна ведуть таємні переговори про видачу Саакашвілі в Білорусі

П'ятниця, 15 грудня 2017, 05:09
ЗМІ: Грузія і Україна ведуть таємні переговори про видачу Саакашвілі в Білорусі

Глава Служби державної безпеки Грузії веде секретні переговори з українською стороною про видачу Міхеїла Саакашвілі в Білорусі.

Про це повідомляє телеканал Руставі 2.

Глава Служби державної безпеки Вахтанг Гомелаурі веде таємні переговори про видачу Міхеїла Саакашвілі в Білорусі. Згідно з повідомленням, Гомелаурі проводить зустрічі з українськими урядовцями.

Служба державної безпеки Грузії підтвердила інформацію тільки про візит Гомелаурі в Білорусь.

"Українська та грузинська влада готуються до видачі Саакашвілі, і мета візиту Гомелаурі - обговорити деталі щодо третього президента Грузії", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, 8 грудня Саакашвілі затримали за ч. 2 ст. 256 КК (сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їхньої злочинної діяльності). Раніше Луценко заявляв, що Саакашвілі домовлявся про фінансування акцій протесту з бізнесменом-утікачем Сергієм Курченком.

10 грудня у Києві пройшов багатотисячний "марш за імпічмент", який підтримав Міхеіла Саакашвілі, утримуваного в ізоляторі СБУ.

11 грудня суд відмовив прокуратурі в цілодобовому домашньому арешті Саакашвілі.

"Українська правда" у Threads

Теми: СаакашвіліГрузія
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