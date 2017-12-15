У Росії екс-міністру дали 8 років колонії суворого режиму за хабар

Колишнього міністра економічного розвитку РФ Олексія Улюкаєва засудили до восьми років колонії суворого режиму за отримання 2 мільйонів доларів хабара.

Таке рішення виніс Замоскворецький суд Москви 15 грудня, повідомляють "РИА Новости".

Улюкаєва також оштрафували на 130 мільйонів рублів (сума хабара).

Після звільнення він вісім років не зможе обіймати посади на держслужбі.

Екс-міністр назвав вирок несправедливим і заявив, що "продовжить боротися", але відмовився відповідати на питання про те, чи буде просити про помилування.

Захист збирається оскаржити рішення суду.

Прокуратура просила призначити десять років колонії і штраф в 500 мільйонів рублів.

Але при винесенні вироку суд врахував позитивні характеристики Улюкаєва, наявність дітей і літніх батьків, а також хронічні захворювання.

Суд постановив взяти Улюкаєва під варту.

Відзначається, що вирок він дослуховував у клітці.

Як відомо, раніше Замоскворецький суд Москви визнав к Улюкаєва винним в отриманні хабара від голови "Роснефти" Ігоря Сєчіна.

Улюкаєва затримали в ніч на 15 листопада 2016 року.

Слідчий комітет РФ звинувачує Улюкаєва у вимаганні хабара в особливо великому розмірі. Як заявляє СК, Улюкаєв був затриманий при отриманні 2 мільйонів доларів.

За версією слідства, Улюкаєв незаконно зажадав від представника ПАТ "НК" Роснефть" в якості хабара грошові кошти за видачу позитивного висновку і оцінки щодо угоди з придбання ПАТ "НК "Роснефть" державного пакета акцій ПАТ АНК "Башнефть".

При цьому обвинувачений висловив погрози, використовуючи свої службові повноваження, створити в подальшому перешкоди для діяльності компанії.

Сам Улюкаєв стверджував, що не знав, що в сумці були гроші, і наполягав, що не винен.

Про вимагання хабара в своїх свідченнях розповів Сєчін. Суд чотири рази викликав його на допит, однак глава "Роснефти" не з'явився на суд.

У суді свідчення дав колишній заступник начальника Управління власної безпеки ФСБ генерал Олег Феоктістов.

Саме він в листопаді минулого року був прикомандированим співробітником ФСБ в "Роснефти", очолював службу безпеки компанії і керував операцією із затримання Улюкаєва. Але його допит в суді пройшов у закритому режимі.

Улюкаєв попросив перевірити Феоктістова і Сєчіна на неправдиве донесення. За його словами, Сєчін відмовився приходити на засідання суду, оскільки "усвідомлював наслідки" неправдивих свідчень.

Він попросив у суду виправдувальний вирок для себе, а процес назвав провокацією з боку Сєчіна.