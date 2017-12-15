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В России экс-министру дали 8 лет колонии строгого режима за взятку

Пятница, 15 декабря 2017, 12:17

Бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева приговорили к восьми годам колонии строгого режима за получение 2 миллионов долларов взятки.

Такое решение вынес Замоскворецкий суд Москвы 15 декабря, сообщают "РИА Новости".

Улюкаева также оштрафовали на 130 миллионов рублей (сумма взятки).

После освобождения он восемь лет не сможет занимать должности на госслужбе.

Экс-министр назвал приговор несправедливым и заявил, что "продолжит бороться", но отказался отвечать на вопрос о том, будет ли просить о помиловании.

Защита собирается обжаловать решение суда. 

Суд постановил взять Улюкаева под стражу.

Отмечается, что приговор он дослушивал в клетке.

Прокуратура просила назначить десять лет колонии и штраф в 500 миллионов рублей.

Но при вынесении приговора суд учел положительные характеристики Улюкаева, наличие детей и пожилых родителей, а также хронические заболевания.

Как известно, ранее Замоскворецкий суд Москвы признал Улюкаева виновным в получении взятки от главы "Роснефти" Игоря Сечина.

Улюкаев был задержан в ночь на 15 ноября 2016 года.

Следком РФ обвиняет Улюкаева в вымогательстве взятки и в особо крупном размере. Как заявляет СК, Улюкаев был задержан при получении 2 миллионов долларов.

По версии следствия, Улюкаев незаконно потребовал от представителя ПАО "НК "Роснефть" в качестве взятки денежные средства за выдачу положительного заключения и оценки в отношении сделки по приобретению ПАО "НК "Роснефть" государственного пакета акций ПАО АНК "Башнефть".

При этом обвиняемый высказал угрозы, используя свои служебные полномочия, создать в дальнейшем препятствия для деятельности компании.

Сам Улюкаев утверждал, что не знал, что в сумке были деньги, и настаивал, что невиновен. 

О вымогательстве взятки в своих показаниях рассказал Сечин. Суд четыре раза вызывал его на допрос, однако глава "Роснефти" не явился на суд. 

В суде показания дал генерал Олег Феоктистов – бывший замначальника Управления собственной безопасности ФСБ.

Именно он в ноябре прошлого года был прикомандированным сотрудником ФСБ в "Роснефти", возглавлял службу безопасности компании и руководил операцией по задержанию Улюкаева. Но его допрос в суде прошел в закрытом режиме.

Улюкаев попросил проверить Феоктистова и Сечина на ложный донос. По его словам, Сечин отказался приходить на заседания суда, поскольку "осознавал последствия" дачи ложных показаний.

Он попросил у суда оправдательный приговор для себя, а процесс назвал провокацией со стороны Сечина.  

Темы: Росcиякоррупциясуд
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