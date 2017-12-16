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Саакашвілі заявив про готовність домовлятися з Порошенком

Субота, 16 грудня 2017, 04:11
Саакашвілі заявив про готовність домовлятися з Порошенком

Лідер "Руху нових сил" Міхеіл Саакашвілі заявив, що готовий йти на переговори з президентом України Петром Порошенком.

Про це він сказав в ефірі телеканалу NewsOne.

Екс-президент Грузії додав, що не звинувачує Порошенка в "пособництві ворогові".

"Це було б неправильно. Ми всі повинні зберігати одну сторону та про це говорити, в тому числі, й з ним. Але при цьому ми повинні домовитися не розтягувати країну", - заявив Саакашвілі.

Як відомо, 11 грудня Печерський районний суд Києва відпустив екс-президента Грузії, лідера партії "Рух нових сил" Міхеіла Саакашвілі на час розслідування, не обравши йому жодного запобіжного заходу.

Таким чином, суд відмовився задовольняти клопотання прокуратури, яка просила для Саакашвілі цілодобовий домашній арешт.

Саакашвілі затримали ввечері 8 грудня і помістили до ізолятора тимчасового тримання Служби безпеки України на Аскольдовому провулку.

Йому інкримінують ч 2. статті 256 - "Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності".

Генпрокуратура стверджує, що Міхеіл Саакашвілі домовлявся з людиною Віктора Януковича Сергієм Курченком про фінансування акцій протесту.

У п'ятницю, 15 грудня, Генеральна прокуратура подала скаргу до Апеляційного суду Києва на відмову попередньої інстанції відправити Міхеіла Саакашвілі під домашній арешт.

"Українська правда" у Threads

Теми: СаакашвіліПорошенко
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