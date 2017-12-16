Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Саакашвили заявил о готовности договариваться с Порошенко

Суббота, 16 декабря 2017, 04:11
Саакашвили заявил о готовности договариваться с Порошенко

Лидер "Руха новых сил" Михеил Саакашвили заявил, что готов идти на переговоры с президентом Украины Петром Порошенко.

Об этом он сказал в эфире телеканала NewsOne.

Экс-президент Грузии добавил, что не обвиняет Порошенко в "пособничестве врагу".

"Это было бы неправильно. Мы все должны сохранять одну сторону и об этом говорить, в том числе и с ним. Но при этом мы должны договориться не растягивать страну", - заявил Саакашвили.

Как известно, 11 декабря Печерский районный суд Киева отпустил экс-президента Грузии, лидера партии "Рух новых сил" Михеила Саакашвили на время расследования, не выбрав ему никакой меры пресечения.

Таким образом, суд отказался удовлетворять ходатайство прокуратуры, которая просила для Саакашвили круглосуточный домашний арест.

Саакашвили задержали вечером 8 декабря и поместили в изолятор временного содержания Службы безопасности Украины в Аскольдовом переулке.

Ему инкриминируют ч 2. статьи 256 - "Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности".

Генпрокуратура утверждает, что Саакашвили договаривался с человеком Виктора Януковича Сергеем Курченко о финансировании акций протеста.

В пятницу, 15 декабря, Генеральная прокуратура подала жалобу в Апелляционный суд Киева на отказ предыдущей инстанции отправить Саакашвили под домашний арест.

Темы: СаакашвилиПорошенко
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: Никакой оппозиции в Украине не существует

В Минобороны объяснили, почему Умеров отложил поездку во Францию  

Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана

Все новости...
Саакашвили
Грузинские власти обвинили европейского врача в попытке украсть анализы Саакашвили
Польские врачи начали обследование Саакашвили
Грузия не будет "консультироваться" с послом, которого Киев попросил поехать из-за Саакашвили
Последние новости
16:15
Из-за кризиса в Красном море снизился экспорт украинского продовольствия - Сольский
16:08
Европарламент: Венгерское правительство угрожает ценностям ЕС и подрывает его институты
16:08
Польша продлила действие временной защиты украинцев до марта следующего года
16:03
Папа Римский назвал секс "даром Божьим", но призвал не смотреть порно
16:02
Зеленский обсудил с Макроном его предстоящий визит в Украину
15:54
видео, фотоПолиция показала уничтожение крылатой ракеты Х-101
15:46
видеоШойгу проведал ракеты Путина на заводе: не понравилась дальность
15:41
Отсутствие кассовых аппаратов: налоговая насчитала бизнесу штрафов на 136 миллионов
15:40
Искал желающих сортировать канцелярию: на Буковине парень обворовывал людей, предлагая работу
15:40
обновленоРоссияне продолжают обстреливать Херсон: в микрорайоне Корабел исчезло тепло и газ
Все новости...
Реклама: